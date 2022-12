Le président iranien Ebrahim Raïssi a souligné que les Américains ont tué des gens partout où ils ont mis les pieds, et ont échoué à tromper la nation iranienne lors des récentes émeutes.

S’adressant vendredi aux habitants de Nehbandan, dans la province du Khorasan du Sud, M. Raïssi a déclaré que l’ennemi avait fait des « erreurs de calcul », de la même manière que lors de leurs séditions précédentes.

« Ils ont imaginé que l’Iran est comme les autres pays et qu’ils peuvent manipuler les gens en scandant de faux slogans », a-t-il dit.

Ils pensaient pouvoir tromper les gens avec le mot « liberté » et gagner la confiance de la nation, mais le peuple iranien est bien conscient qu’ils n’ont donné la vie à personne dans le monde, a ajouté le président iranien.

De violentes émeutes ont éclaté après la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, à Téhéran. Mahsa Amini est décédée le 16 septembre à l’hôpital, trois jours après s’être effondrée dans un poste de police. Une enquête a attribué sa mort à son état de santé, rejetant les allégations selon lesquelles elle aurait été battue par la police.

Au cours des deux derniers mois, les émeutiers et les voyous – dont il a été révélé par la suite que nombre d’entre eux avaient des liens avec des parties étrangères – ont profité de l’occasion pour se livrer à des actes sauvages contre les forces de sécurité, à des actes de vandalisme, à la profanation de lieux saints et à des meurtres de civils sous fausse bannière pour incriminer la police iranienne.

« Il n’y a pas besoin de se référer aux livres d’histoire car nous pouvons maintenant voir ce que les pays occidentaux ont fait à l’Afghanistan ou à l’Afrique ou aux peuples de Syrie et du Yémen », a-t-il ajouté.

C’est la « vigilance » de la nation iranienne qui a déjoué les complots de l’ennemi, car les gens se sont levés de « toutes leurs forces pour préserver les valeurs de la révolution islamique », a déclaré M. Raïssi.

Les émeutes en Iran ont coûté la vie à des dizaines de personnes et à plusieurs effectifs des forces de sécurité, tout en permettant des actes de terreur et de sabotage dans tout le pays. Au cours des deux derniers mois, les terroristes ont brûlé des biens publics et torturé à mort plusieurs membres du Basij et des forces de sécurité.

La semaine dernière, M. Raïssi a déclaré que les autorités concernées étaient déterminées à traduire en justice les auteurs d’attaques contre les forces de sécurité.

Selon une déclaration des services de renseignement iraniens, les terroristes et les agences d’espionnage étrangers ont joué un rôle clé dans les émeutes, qui auraient coûté la vie à au moins 50 membres des forces de sécurité.

