A l’occasion de ce qui est appélé de la fête Hanoucca, des groupes de colons ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa sous la stricte protection de la police d’occupation qui a forcé les mourabitoun palestiniens sationnés à l’intérieur d’évacuer les lieux.

En effet, en vue des célébrations de la fête de Hanoucca, qui aura lieu du 18 au 26 décembre la mosquée bénie Al-Aqsa est menacée durant 8 jours d’être prise d’assaut par des colons sachant que des groupes sionistes ont commencé à lancer des appels de prise d’assautde la Mosquée bénie en organisant des campagnes de transports gratuits pour ses membres.

Depuis l’aube, des dizaines d’hommes et de femmes de mourabitouns palestiniens se sont rassemblés à l’intérieur d’Al-Aqsa, criant des Allah w Akbar, au milieu des tentatives d’infiltration des colons.

Les forces d’occupation se sont massivement déployées à l’intérieur de la vieille ville pour assurer la sécurité des colons et ont empêché les citoyens d’entrer dans la mosquée.

Les forces, factions et commissions palestiniennes ont appelé à un rassemblement à Al-Aqsa et à Rabat , coïncidant avec des appels des colons à participer massivement aux infiltrations.

Le porte-parole du mouvement Hamas à al-Qods, Mohammad Hamada, a appelé à une mobilisation, à commencer de dimanche matin, pour repousser les projets d’occupation à al-Qods et dans la mosquée bénie Al-Aqsa lors de la soi-disant Fête des Hanoucca.

Il y a plusieurs semaines, l’occupation a commencé à mobiliser un certain nombre de militants sous le prétexte de célébrer cette fête, au cours delaquelle elle a l’intention de prendre d’assaut et de profaner la mosquée bénie Al-Aqsa avec un grand nombre de colons, d’organiser des soirées dansantes et talmudiques voire des séminaires à l’intérieur des places d’al-Aqsa, d’ailleurs l’occupation a déjà planté sur la place Al-Buraq un énorme chandelier central de célébration .

Ce chandelier de célebration symbolise l’allumage de lumières au soir des huit jours de la fête est son seul rite caractéristique. Il commémore le miracle de la fiole d’huile.Il se fait dans un chandelier spécial appelé Hanikke Menora en hébreu. La forme de ce chandelier évoque souvent celle de la menora du Temple mais elle comporte huit branches, outre une branche particulière, appelée shamash. C’est avec le shamash qu’on allume les autres lumières du chandelier de Hanoucca .

Qu’est-ce que la fête juive de Hanoucca ?

Hanoucca est une fête juive d’institution rabbinique, commémorant la réinauguration de l’autel des offrandes dans le Second Temple de Jérusalem, lors de son retour au culte judaïque, après trois ans d’interruption et de fermeture par le roi séleucide Antiochos IV au iie siècle av. J.-C.

Elle marque une importante victoire militaire des Maccabées et symbolise la résistance spirituelle du judaïsme à l’assimilation hellénistique.

Selon la tradition rabbinique, au cours de cette consécration, se produisit le miracle de la fiole d’huile, permettant aux prêtres du Temple de faire brûler pendant huit jours une quantité d’huile à peine suffisante pour une journée. C’est pourquoi Hanoucca est aussi appelée la Fête des Lumières .

On s’attend à ce qu’Al-Aqsa soit témoin de plus de violations dans le cadre du gouvernement d’occupation, qui s’efforcera de judaïser la mosquée Al-Aqsa et d’imposer une division temporelle et spatiale, coïncidant avec les soi-disant « fêtes juives ».

Pendant la période des fêtes juives, les colons cherchent à rassembler un grand nombre de personnes dans la mosquée Al-Aqsa, avec l’intensification des incursions et des tentatives d’allumer des menorahs à l’intérieur d’Al-Aqsa, en plus de mener des provocations à l’intérieur des cours de la mosquée.

La société immobilière sioniste « Dan » a confirmé qu’au cours des derniers mois, elle avait obtenu trois offres pour des projets d’évacuation et de construction, dont 1 400 unités de colonisation à Jérusalem occupée.+

Source: Médias