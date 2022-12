Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, Abou Obeida, a déclaré : « Les brigades sont devenus le noyau de l’Armée de libération, incontournable, et sont devenus un numéro difficile dans l’équation du conflit israélo-palestinien ».

Abu Obeida, a affirmé : « Les menaces des dirigeants de l’occupation et des colons envers Al-Aqsa d’augmenter leurs incursions sont dangereuses », soulignant que « ces menaces nécessitent un état d’alerte de la part de notre peuple et de notre nation pour protéger le mausolée de notre Prophète de cette misérable entité. »

Dans une interview publiée simultanément dans plusieurs médias palestiniens, à l’occasion du 35e anniversaire du lancement du Hamas, Abou Obeida a exhorté les jeunes de Cisjordanie et d’al-Qods et les habitants de l’intérieur occupé à intensifier la résistance : « Votre action héroïque, qualitative et renouvelée constitue le cauchemar terrifiant de l’occupant, alors surprenez votre ennemi et expulsez-le là où il se trouve, vous pouvez comptez sur nous, car vous retrouverez votre résistance et vos brigades conformément à vos meilleures espérances et plus encore avec le soutien de Dieu Le Tout-Puissant » .

Et de poursuivre: » nous sommes confrontés à une bataille d’existence, de droit, d’histoire et d’avenir, mais la victoire est une heure de patience, et malgré la douleur d’avoir perdu des martyrs , sachez que leur sang sera le germe d’une révolution et d’une vraie victoire divine ».

En réponse aux menaces sionistes continues concernant une agression à grande échelle contre la bande de Gaza, Abou Obeida a déclaré : « La réponse sera sur le terrain là où l’occupation verra combien son acte est insensé ».

Les Brigades Al-Qassam dévoilent une partie de leur organisation de combat hiérarchisée

Abou Obeida a revélé que « les Brigades Al-Qassam opèrent selon une organisation de combat hiérarchisée, qui commence par la direction des brigades et de l’état-major, où les forces de terrain sont divisées en brigades, bataillons, compagnies, factions et groupes, en passant par les moudjahdins dans les unités de formations de combat ».

Abou Obeida a énuméré les piliers que comprennent les Brigades Al-Qassam, à savoir : la légion des opérations, la légion des armes, la légion de l’industrialisation militaire,la légion du renseignement, la légion de la main-d’œuvre et la légion du front intérieur », indiquant que « dans chaque légion et formation sur le terrain , comprend des unités ou des corps de spécialisations militaires qui relèvent de cette structure organisationnelle notamment : l’artillerie, les anti-blindés, la marine, l’armée de l’air, le corps du génie, le corps de tireurs d’élite, le corps des transmissions, les médias militaires, les forces d’élite, les unités sous-terraines, les unités de la médecine militaire, et de mobilisation et autres ».

Il a conclu « qu’Al-Qassam se tient aujourd’hui sur un terrain solide en tant que force pour notre peuple, une soupape de sécurité et une épée légitime face à l’occupation, et un fer de lance dans la marche de notre peuple et de notre nation vers la libération et le retour ».

