Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et son homologue nicaraguayen Denis Moncada Colindres ont signé le dimanche 18 décembre à Téhéran, un plan de coopération global.

Plus tôt dans la journée, les hauts diplomates iranien et nicaraguayen ont discuté des moyens permettant de renforcer les relations bilatérales et des derniers développements régionaux et internationaux.

Au cours de la réunion, Amir-Abdollahian a salué le bon niveau des liens entre Téhéran et Managua, en particulier dans le domaine politique, et a déclaré que les deux parties devraient accorder plus d’attention au renforcement de la coopération commerciale et économique.

Téhéran est prêt à renforcer les liens mutuels dans divers liens économiques et commerciaux au plus haut niveau, a-t-il ajouté.

Le haut diplomate iranien a déclaré que le document signé entre les deux pays est un plan « nouveau et stratégique » pour renforcer les relations.

Le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères a, pour sa part, salué les liens amicaux de son pays avec l’Iran et leur coopération bilatérale dans les cercles internationaux.

Colindres a exprimé l’espoir que le plan nouvellement signé et la première session de la commission mixte Iran-Nicaragua renforceraient encore les liens dans un proche avenir.

Amir-Abdollahian a rencontré, en septembre, Colindres en marge de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

En septembre 2021, le président iranien Ebrahim Raïssi s’est entretenu au téléphone avec son homologue nicaraguayen, Daniel Ortega, et a souligné la nécessité d’une coopération étroite avec le Nicaragua et d’autres États d’Amérique latine pour déjouer les sanctions américaines contre les nations indépendantes.

Source: Avec PressTV