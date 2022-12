Une base militaire israélienne dans le Néguev a été infiltrée et volée sans que les soldats de ne s’en rendent compte, ont révélé des médias israéliens.

Selon le site web israélien Wala, rapporte al-Mayadeen Tv, des inconnus non identifiés ont pris d’assaut la base Shivta de la force d’artillerie israélienne dans le Néguev, au cours du week-end.

Y ont été dérobés une moto et un véhicule 4*4 coûteux, que la police israélienne avait confisqués ces dernières semaines.

Les médias israéliens ont indiqué que l’opération s’était déroulée « sous le nez des soldats » israéliens qui gardaient la base. Et ce n’est que plus tard que ces derniers ont découvert une brèche majeure dans la clôture frontalière, et en conséquence, en ont informé le groupe en état de mobilisation.

« Après avoir fouillé la zone, on a découvert que des inconnus avaient coupé la clôture de la base, pénétré à pied dans la zone du complexe des véhicules et volé les véhicules qui avaient été confisqués pour des soupçons de leur utilisation pour des activités criminelles dans la zone ».

Une source militaire a déclaré que les soldats n’avaient remarqué aucune infiltration, quand bien même il s’agissait de « saboteurs », car le chemin jusqu’au quartier des soldats était très court.

« Ce n’est pas la première fois que des armes sont volées dans cette base. Au cours de l’année écoulée, dans plusieurs cas, des armes, du matériel militaire et des munitions y ont été dérobés », a-t-il déclaré.

Dans une autre version des faits, une autre source a assuré que le vol précédent avait eu lieu il y a environ 3 ans, alors que les autres vols ont eu lieu dans les zones des champs de tir et non dans la base elle-même.

La source a précisé que « ce sont des véhicules civils qui ont été confisqués dans le cadre d’une opération conjointe entre l’armée et la police israéliennes. »

L’armée d’occupation israélienne a livré sa version via un porte-parole qui a déclaré que « lors d’une patrouille de routine pour protéger la base de l’armée israélienne, les soldats ont découvert un grand trou qui avait été creusé dans la clôture de la base ».

Il a souligné que « des inspections intensives ont révélé qu’une moto et une jeep 4*4 avaient été prises de la base, et qu’elles avaient été confisquées par la police israélienne ces dernières semaines ».

Et d’ajouter : « Les véhicules se trouvaient près de la clôture lorsqu’ils ont été retirés, et les suspects n’ont pas pénétré profondément dans la base », notant que « les forces de l’armée israélienne recherchent des suspects dans la zone ».

Le 12 novembre, les médias israéliens ont rapporté « la pénétration de la base de l’armée d’occupation dans le Golan et le vol d’environ 70 000 cartouches de fusil et d’environ 70 grenades à main.

Certains médias israéliens avaient alors présenté cette infiltration comme « l’exemple d’un échec » de l’armée israélienne, d’autant que « le vol de la base s’était passé sous le nez des soldats ».

Le site israélien d’information Wala avait déclaré plus tôt que « pas moins de 100 000 balles ont été volées en 3 mois et sont parvenues aux mains d’organisations terroristes et criminelles ».

Le 3 janvier 2021, les médias israéliens ont rapporté un recel massif qui s’est produit dans le dépôt de munitions à l’intérieur de la base hautement protégée de Tze’elim dans le Néguev.

« Des voleurs ont réussi à s’y infiltrer et à voler plus de 93 000 cartouches de calibre 5,56 mm dans l’un de ses bunkers, lors de l’un des plus grands vols de munitions de l’histoire de l’armée israélienne ».

En septembre 2020, les médias israéliens ont rapporté que « des personnes non identifiées ont pris d’assaut la Brigade centrale 769 en Galilée et ont saisi 23 lance-grenades et 15 fusils M-16, et qu’une brèche a été découverte dans le mur entourant la base ».

Source: Médias