Le président français Emmanuel Macron a déclaré que « son pays avait récemment livré des armes supplémentaires à l’Ukraine, notamment des batteries de missiles, des missiles Crotal et d’autres équipements militaires ».

« La France a récemment livré des missiles Crotal et des batteries de missiles à l’Ukraine, et continuera de fournir des armes début 2023 », a souligné le président français Emmanuel Macron dans une interview à TF1 et LCI diffusée ce mardi.

« Ces derniers jours, la France a livré des armes supplémentaires, notamment des lance-missiles, des missiles Crotal et des équipements, en plus de ce que nous avons fourni », a révélé le président français alors qu’il était à bord du porte-avions Charles de Gaulle au large des côtes égyptiennes. .

Macron, qui s’est rendu en Jordanie pour assister à un sommet régional, a indiqué : « Nous coopérons avec le ministre des Armées pour pouvoir à nouveau, au premier trimestre de l’année, livrer des armes et des munitions utiles que les Ukrainiens pourront utiliser pour contrer les bombardements . »

Parmi les armes qui seront livrées, figurent de nouveaux canons de type César. Emmanuel Macron n’a pas fourni de chiffres, affirmant seulement que « cela dépend des discussions » avec le Danemark.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, la France a notamment fourni 18 canons César d’un calibre de 155 mm et d’une portée de 40 kilomètres, chargés sur des camions, ainsi que des canons antichars, des missiles antiaériens et des véhicules blindés de transport de troupes.

Paris entend fournir à Kiev entre 6 et 12 canons César supplémentaires prélevés sur une commande à destination du Danemark.

Il y a quelques jours, Florian Philippot, le leader du mouvement français Patriote, a qualifié de « folle » la poursuite par son pays de fournire des armes à l’Ukraine à un moment où l’armée française manque d’armes.

Le journal Le Pinion avait précédemment publié un article intitulé L’armée française : les stocks militaires ont globalement diminué, qui évoque la réduction des forces armées dans le pays entre 2007 et 2016 en raison des réformes budgétaires qui ont été mises en œuvre après la fin de la guerre froide.

Du fait de ces revirements, la capacité de Paris à fournir de nouveaux lots de matériel militaire à l’Ukraine est devenue « très limitée ».

Au début du mois, le président américain Joe Biden et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont mis d’accord, après leur rencontre à Washington, pour élargir la coopération de défense avec l’Ukraine.

Et le mois dernier, la France a envoyé deux batteries de systèmes de missiles anti-aériens Crotal aux forces du régime de Kiev.

En octobre dernier, l’agence Bloomberg a rapporté que « de nombreux pays européens souffrent d’une pénurie de leurs stocks de munitions et d’armes en raison de l’important approvisionnement de l’Ukraine ».

