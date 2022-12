Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a déclaré que l’attaque terroriste dans le sanctuaire de Shah Cheragh, dans le sud de l’Iran, a été gravée dans l’Histoire de l’Iran.

Un certain nombre de familles des martyrs de l’attentat terroriste du sanctuaire sacré de Shah Cheragh à Chiraz, ont rencontré le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, dans la matinée du mardi 20 décembre 2022.

Extrait du discours de l’Ayatollah Khamenei lors de cette rencontre :

Les familles des martyrs reçus par l’Ayatollah Khamenei, le 20 décembre 2022.

« Le massacre de pèlerins est différent d’autres actes terroristes et apporte une honte supplémentaire à l’ennemi. Outre Daech comme auteur de l’attentat terroriste de Shah Cheragh, les principaux souteneurs et créateurs de Daech (les États-Unis et…) sont également complices de ce crime. En paroles, ils défendent les droits de l’homme, mais créent en pratique de dangereux groupes terroristes.

L’incident terroriste tragique perpétré dans le sanctuaire sacré de Shah Cheragh (AS) a attristé les cœurs, mais il a été gravé dans l’Histoire de l’Iran. Ceux impliqués, en coulisses, dans cet acte maléfique, à savoir les Américains qui ont créé Daech, devraient être dénoncés. »

Évoquant un « manque de connaissance suffisante auprès de la jeune génération sur les incidents du passé, notamment les crimes commis par les Monafeghine » [« hypocrites », formule courante pour appeler le groupuscule terroriste « Organisation Mojahedin-e Khalq, OMK], le leader de la Révolution islamique a exhorté les instances culturelles, artistiques et médiatiques du pays à prêter plus d’attention à cet incident tragique et à d’autres affaires historiques.

Un terroriste lourdement armé a attaqué le sanctuaire de Shah Cheragh à Chiraz, le 26 octobre, juste avant la prière du soir, tuant 15 pèlerins, dont une femme et deux enfants, et en blessant au moins 40 autres personnes.

L’agresseur a ouvert le feu sans discernement sur les pèlerins à l’intérieur du sanctuaire, selon le commandant de la police de la province du Fars.

Il a été blessé et placé en garde à vue par des agents de sécurité, mais il a ensuite succombé à ses blessures. Peu de temps après, Daech a revendiqué cet acte terroriste.

Source: Avec PressTV