L’accord sur le nucléaire iranien, connu sous l’acronyme de JCPOA, «est mort», assène Joe Biden dans une vidéo qui circulait abondamment le mardi 20 décembre sur Twitter, et dont la Maison Blanche n’a pas contesté l’authenticité.

Cette vidéo qui circule sans date ni localisation précise montre le président, encadré de gardes du corps, pendant un échange informel avec des personnes se tenant derrière une barrière métallique.

Des éléments du décor ainsi que les vêtements du président semblent correspondre à un meeting de campagne début novembre en Californie, lors duquel Joe Biden était venu soutenir un candidat à la Chambre des représentants.

«Président Biden, allez-vous annoncer que le JCPOA est mort? Pouvez-vous l’annoncer?», demande une femme au démocrate, qui lui serre la main.

«Il est mort mais nous ne l’annoncerons pas. C’est une longue histoire», répond le président américain, cité par l’AFP.

#BREAKING: @POTUS is asked when he’s going to declare #Iran JCPOA dead and he says: “It is dead but we’re not gonna announce it.” 😂 pic.twitter.com/YjZGmsP5lW

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) December 20, 2022