Les forces armées russes ont gagné de nouvelles positions avantageuses au cours de leur offensive sur l’axe de Donetsk, a déclaré ce mercredi 21 décembre le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de son opération militaire.

Plus de 80 militaires ukrainiens y ont été éliminés. Lors des combats sur l’axe de Koupiansk, dans la région de Kharkov, les pertes ennemies s’élèvent à 60 combattants. Un entrepôt pétrolier qui approvisionnait les troupes ukrainiennes a aussi été détruit lors d’une frappe des forces aérospatiales russes dans cette zone.

Quant à la zone de Krasny Liman, plus de 30 militaires ont été tués, alors que six autres se sont rendus.

Enfin, sur l’axe du sud de Donetsk, les forces armées de Kiev ont perdu une cinquantaine d’effectifs.

Notamment, la 72e brigade mécanisée a été visée près de la localité de Novomikhaïlovka tout comme la 108e brigade de la défense territoriale près du village de Prétchistovka dans la République populaire de Donetsk.

Enfin, 63 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 87 zones.

Armes détruites

Des avions de chasse russes ont abattu un avion ukrainien d’attaque au sol Su-25 près du village de Krasnogorovka dans la République populaire de Donetsk (RPD) et un hélicoptère Mi-8.

Deux entrepôts de munitions d’artillerie ont été frappés dans les régions de Kharkov et de Zaporojié, ainsi que deux autres stocks qui contenaient des munitions et équipements militaires de production étrangères, situés l’un dans la RPD et l’autre dans la région de Zaporojié.

Un système de défense antiaérienne Bouk-M1 et un radar de S-300 ont été pris pour cible, tout comme un radar P-18. Trois obusiers M777 de production américaine ont également été anéantis. Dans la RPD, un lance-roquettes multiple Grad ukrainien a aussi été ciblé.

La défense antiaérienne russe a intercepté deux drones et deux obus de lance-roquettes multiples de production américaine HIMARS.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 348 avions, 187 hélicoptères, 2.691 drones, détruit 399 systèmes de défense antiaérienne, 7.179 chars et autres blindés, 932 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.696 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.693 véhicules militaires.

Source: Avec Sputnik