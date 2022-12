Un jeune homme est tombé en martyr, ce jeudi 22 décembre, suite aux tirs des forces d’occupation israélienne, lors d’affrontements qui ont éclaté près de la tombe de Joseph à Naplouse, en Cisjordanie occupée.

Des sources locales ont indiqué qu’il s’agit du martyr Ahmed Atef Mostafa Daraghmeh, 23 ans.

La mère endeuillée du footballeur palestinien Ahmed Daraghmeh a fait ses derniers adieux à son fils.

Watch: The bereaved mother of slain Palestinian soccer player Ahmed Daraghmeh bids her son the last farewell.

Daraghmeh was shot and killed early Thursday by Israeli occupation soldiers during a military raid into the occupied West Bank city of Nablus. pic.twitter.com/ieu5frdYY0

