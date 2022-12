Le commissaire européen à l’Environnement, Virginijus Sinkevičius, a annoncé que « l’Union européenne a atteint le plafond des sanctions imposées à la Russie ».

« Les sanctions ont atteint leur plafond et nous ne pouvons pas en attendre de nouvelles », a déclaré Sinkevičius, dans une interview à la radio lituanienne Zinio Radio, ajoutant qu' »à l’avenir, les restrictions ne pourront être expliquées qu’en détail ».

Le dernier paquet de sanctions imposées par l’Union européenne à la Russie était le neuvième paquet, qui comprend un ensemble de nouvelles restrictions économiques, en plus de sanctions personnelles contre environ 200 individus et organisations.

En réponse, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que le nouveau paquet de sanctions européennes contre la Russie en raison de son opération militaire en Ukraine aggravera les problèmes sociaux et économiques dans l’Union européenne elle-même.

Washington a reconnu, il y a quelques jours, le préjudice causé par l’imposition de sanctions à la Russie, suite à son élargissement de la liste des sanctions, pour inclure les banques VTB, Rosbank, Interros, les sociétés liées à ces banques, et certains responsables, gouverneurs et particuliers russes.

L’Occident a accru la pression des sanctions sur la Russie, ce qui a entraîné une hausse des prix de l’électricité, des carburants et des denrées alimentaires en Europe et aux États-Unis, et exacerbé les conditions de vie difficiles de sa population, au milieu d’une grande vague d’inflation économique sans précédent, et les craintes d’un hiver rigoureux à venir.

