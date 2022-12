La police d’occupation israélienne a tué un jeune palestinien dans la localité de Kafar Qassem, arguant qu’il avait réalisé une opération à la voiture-bélier, ce que ses parents contestent fermement.

Selon des sources palestiniennes le jeune homme, Naïm Mahmoud Zeeb Bdeir, 23 ans, a été abattu par la police d’occupation, à l’aube de ce vendredi, à Kafar Qassem, dans la région du triangle sud, pour avoir soi-disant tenté d’effectuer une opération à la voiture-bélier.

Cette ville palestinienne est située dans la zone verte, c’est-à-dire dans les territoires palestiniens occupés depuis 1948.

Dans la version de la police d’occupation israélien, il est question que deux officiers ont été légèrement blessés et hospitalisés dans un attentat à la voiture bélier et dans des tirs de feu. Elle a avancé que l’auteur de l’opération a été tué lors d’un affrontement avec la police d’occupation, arrivée sur les lieux de l’opération.

Mais la famille du jeune martyr dément catégoriquement cette version des faits.

« La police israélienne a tué notre fils Naïm Bdeir de sang-froid, et il ne s’agit pas d’une opération, et l’histoire de la police est fausse.

Et de poursuivre : « La police, après avoir tué notre fils Naim de sang-froid, a pris d’assaut la maison et l’a complètement détruite devant les enfants, qui criaient, pleuraient et étaient terrifiés par leur comportement. »

Une séquence vidéo prise sur les lieux du crime montre qu’un certain nombre de policiers de l’occupation ont tiré sur le chauffeur du véhicule conduit à reculons et qui a percuté un autre véhicule garé dans une rue où se trouvaient des militaires israéliens. Des coups de feu ont été entendus, apparemment en provenance des militaires israéliens. Les images ne montrent pas que des soldats ont été percutés par le véhicule.

Dans un communiqué, le mouvement de résistance palestinien Jihad islamique en Palestine a salué « le héros martyr Naim Mahmoud Bdeir», assurant que « les crimes de l’occupation qui visent tout notre peuple à Jérusalem, en Cisjordanie, à Gaza et dans l’intérieur occupé, n’affecteront pas la marche de la fermeté et de la constance sur cette terre bénie tant que nous n’aurons pas atteint notre liberté et dignité. »

Le mouvement a salué « la fermeté de notre peuple honorable à l’intérieur de l’intérieur occupé, qui est toujours déterminé à maintenir l’identité de notre peuple et à défendre sa cause malgré toutes les tentatives d’israélisation et de judaïsation », appelant à « plus de cohésion populaire pour viser l’occupant et perturber sa stabilité. »

Source: Médias