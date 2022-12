L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis une alerte concernant la présence d’un lot contaminé de METHOTREX 50mg dans la Région de la Méditerranée orientale.

Dans un communiqué, l’organisation indique que le lot contaminé a été trouvé au Yémen et au Liban après l’apparition d’effets indésirables sur des enfants malades recevant le médicament.

Selon l’OMS, les autorités sanitaires des deux pays avaient effectué des tests microbiologiques sur les flacons scellés restants et les résultats des tests ont révélé la présence de la bactérie Pseudomonas aeruginosa, qui est la preuve d’une contamination du produit.

L’organisation a souligné « la nécessité de détecter les produits contaminés et de les retirer de la circulation pour éviter de nuire aux patients ».

Elle a appelé à une surveillance et une prudence accrue au niveau des chaînes d’approvisionnement dans les pays et territoires potentiellement touchés par ce produit.

Il a également conseillé de renforcer la surveillance au niveau des marchés informels, incitant les autorités compétentes à le notifier immédiatement si ce produit était découvert sur les marchés de leurs pays.

Exhortant les entreprises manufacturières à effectuer des tests pour détecter toute contamination microbienne avant de délivrer des lots de produits finis à utiliser, l’OMS a souligné la nécessité d’obtenir des médicaments auprès de fournisseurs agréés et agréés, et de vérifier soigneusement l’authenticité et l’état physique des produits.

