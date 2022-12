Face à la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement français a mis en place une aide pour les 2,6 millions de foyers qui se chauffent au bois. Depuis mardi 27 décembre, il est possible de demander en ligne une aide financière de 50 à 200 euros.

Selon la chaîne de télévision France TV Info, les ménages se chauffant au bois ou avec des pellets peuvent bénéficier d’une aide allant jusqu’à 200 euros. Cette aide est destinée aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 €.

Pour obtenir ce « chèque exceptionnel bois », le premier critère est le revenu des demandeurs.

Selon le décret paru au Journal officiel, deux tranches de revenu fiscal de référence (RFR) sont concernées : moins de 14 400 euros, et de 14 400 à 27 500 euros.

Pour une personne seule et une famille avec deux enfants, il ne faut pas dépasser respectivement les 2 260 et les 4 750 euros par mois.

Deuxième critère : le combustible utilisé. Pour des bûches, bûchettes ou plaquettes, l’aide va jusqu’à 100 euros pour les Français dont le RFR est inférieur à 14 400 euros, 50 euros pour ceux dont le RFR est compris entre 14 400 et 27 500 euros.

Pour les granulés de bois ou pellets, dont le prix a doublé en un an, l’aide peut grimper jusqu’à 200 euros pour un RFR de moins de 14 400 euros, et à 100 euros pour un RFR compris entre 14 400 et 27 500 euros.

Selon les estimations du gouvernement, 70% des foyers se chauffant au bois sont éligibles à cette aide financière, soit environ 2,6 millions de ménages, pour un budget total de 230 millions d’euros.

À noter que les premiers chèques seront envoyés à partir de la mi-février 2023 et utilisables chez un vendeur de bois ou de granulé de bois jusqu’au 31 mars 2024.

Cette aide financière est annoncée alors que la dette publique de la France ne cesse de battre des records. Cette dernière devrait franchir les 3 000 milliards d’euros au début de l’année 2023.

Dans les jours qui viennent, la France battra un record : 3 000 milliards d’euros de dette publique, du jamais vu.

Le pays vit au-dessus de ses moyens, et est endetté à plus de 113 % de la richesse nationale, le Produit intérieur brut (PIB).

La France a-t-elle trop dépensé ? Le gouvernement français a pris plusieurs mesures pour éviter la banqueroute des entreprises, faire face à la crise énergétique, contrôler l’inflation et réduire les dépenses des Français.

La France est le 5e pays européen le plus endetté. En trois ans, la dette a augmenté de 581,9 milliards d’euros. Elle s’envole en réalité depuis des années.

Au classement des pays européens les plus endettés, la Grèce est en tête avec 182 % du PIB, la France en 5e position avec 113 % du PIB, et l’Allemagne loin derrière, tout comme l’Estonie qui ferme la marche avec un peu plus de 16 % d’endettement.

Source: Avec PressTV