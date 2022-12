Dans la nuit de jeudi à vendredi (29-30 décembre), l’armée iranienne a réalisé un exercice hybride baptisé Zolfaqar-1401, et dont le code secret a été « Ya Zahra », du psuedonyme de la vénérée fille du prophète Mohammad (P), Dame Fatima (s).

Selon le porte-parole de l’exercice, le général de brigade Amir Reza Cheikh, ces manœuvres sont réalisées dans les régions du sud-est, sur la côte de Makran, entre l’est du détroit d’Hormuz près du port de Gwadar et de la mer d’Oman jusqu’à une orbite de 10 degrés dans le nord de l’océan Indien.

Y participent l’infanterie, les unités blindées, mécanisées, les systèmes de défense, et les navires de mer et de surface. Le site francophone du média iranien Press Tv indique les forces de l’armée ont utilisé lors de l’exercice militaire des armes et des équipements optimisés, et ils ont mis en œuvre de nouvelles tactiques et scénarios de défense dans le cadre d’une manœuvre nocturne.

Durant cette opération qui s’est poursuivie jusqu’au lever du soleil, les rangers de la marine ont réalisé une opération de défense côtière en utilisant les missiles Dehlawiyeh et Tow, de même que le lance-roquettes Misagh, a indiqué le porte-parole de l’exercice.

« Ces entraînements sont lancés conformément aux exercices annuels et calendaires et conformément au principe du renforcement de la formation et de la préparation de l’armée au combat, ainsi qu’à la mise en œuvre de certains plans opérationnels et d’information pour améliorer la sécurité de la région », a précisé le général de brigade Cheikh.

