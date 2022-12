Les forces armées russes ont réalisé le 29 décembre des frappes massives avec des armes de précision à longue portée, a indiqué la Défense russe dans son rapport quotidien concernant son opération militaire.

Ce sont notamment des infrastructures énergétiques – qui assuraient le fonctionnement du complexe militaro-industriel de l’Ukraine- et des points de commandement qui ont été visés. Toutes les cibles ont été atteintes, a précisé le ministère.

« En conséquence des frappes, la production et les travaux de maintenance des équipements militaires et des munitions ont été mis hors service. De plus, le transfert des réserves des troupes ukrainiennes depuis l’ouest du pays a été suspendu. Comme le trafic ferroviaire est aussi endommagé, des armes fournies depuis l’étranger se sont retrouvées bloquées à l’arrière », explique la Défense russe.

Sur le terrain

Les forces de Kiev ont perdu environ 50 hommes sur l’axe de Donetsk, alors que les troupes russes poursuivent « avec succès » leur offensive. Les tirs ont été menés près de Krasnaïa Gora et Klescheïevka.

Dans la direction de Krasny Liman, les tirs d’aviation et d’artillerie russes ont éliminés plus de 40 combattants ennemis.

Deux brigades mécanisées ont été visées sur l’axe de Koupiansk. Environ 60 soldats ukrainiens ont été éliminés près de Krougliakovka de la région de Kharkov. L’Ukraine a aussi perdu plus de 70 de ses militaires dans le sud de Donetsk, lors des tirs effectués près de Novomikhaïlovka et de Pretchistovka.

Enfin, 73 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 86 zones.

Armes détruites

Des chasseurs russes ont abattu un avion militaire ukrainien MiG-29, dans la République populaire de Donetsk (RPD). Deux hélicoptères Mi-8 ont également été anéantis.

La défense anti-aérienne russe a abattu 14 drones au total dans toute l’Ukraine, dont un drone tactique Bayraktar TB2 de production turque, près de la ville d’Otchakov dans la région de Nikolaïev, et trois drones de reconnaissance Strij.

Un radar du système anti-aérien S-300 a été détruit dans la région de Soumy et deux radars de contrebatterie de production américaine AN/TPQ-50. En plus de cela, huit obus de lance-roquettes multiples HIMARS et Ouragan ont été interceptés dans le Donbass, ainsi qu’un missile antiradar de production américaine HARM.

Lors des tirs de contre-batterie, deux canons automoteurs 2C1 Gvozdika ont été anéantis en RPD, des obusiers D-20 et D-30, ainsi qu’un lance-roquettes multiples Grad.

En plus de cela, sept drones ukrainiens ont été abattus et quatre obus de HIMARS et d’Ouragan interceptés. Trois entrepôts de munitions de Kiev ont été détruits dans la région de Zaporojié.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 355 avions, 196 hélicoptères et 2.756 drones, ainsi que détruit 399 systèmes de défense antiaérienne, 7.313 chars et autres blindés, 954 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.746 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 7.827 autres véhicules militaires.

Source: Avec Sputnik