La Palestine entrera dans la nouvelle année 2023 sans Jamil Najm (4 ans), Alaa Abdullah Qaddum (5 ans) de Gaza, ainsi que Rayan Yasser Salman (7 ans) et Mahmoud Samoudi (12 ans) de la Cisjordanie. L’occupation israélienne ayant volé leur vie et celle des dizaines d’autres enfants en 2022.

Parallèlement à la vaste vague de meurtres israéliens en Cisjordanie, l’année 2022 a enregistré un retour en force des opérations armées qui ont conduit au plus grand nombre de morts israéliens depuis 2005, selon la radio de l’armée d’occupation israélienne.

Voici les données les plus importantes pour 2022 basées sur des sources palestiniennes sur des rapports des Nations Unies ainsi que celles de l’occupation israélienne :

Martyrs, blessés et détenus

-230 martyrs palestiniens, dont 171 en Cisjordanie, 53 à Gaza et 6 des territoires occupés en 1948.

Le dernier rapport publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans les territoires occupés (OCHA) indique que 2022 a été l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens en Cisjordanie.

-9335 Palestiniens ont été blessés lors d’affrontements avec l’armée d’occupation israélienne ou lors de son incursion dans les zones palestiniennes.

-6 500 arrestations parmi les Palestiniens, dont environ 4 700 sont toujours incarcérés dans les prisons de l’occupation israélienne.

Démolitions, agressions menées par des colons

-833 bâtiments palestiniens ont été démolis par l’occupation en Cisjordanie, y compris dans les zones à l’est d’AlQuds.

-793 attaques menées par des colons, dont 582 ont endommagé des biens palestiniens et 211 ont fait des blessés parmi eux. Rappelons quand un colon a poignardé à mort un Palestinien qui défendait sa terre dans la région de Salfit, en juin 2022.

-13130 oliviers ont été détruits ou déracinés par l’occupation et les colons.

Opérations palestiniennes

Environ 7 200 opérations, dont 413 fusillades, ont été menées par la résistance palestinienne, selon les statistiques de l’agence locale Freedom News.

Les plus importantes d’entre elles : une double opération à la bombe à AlQuds ainsi que des opérations armées individuelles menées dans les profondeurs de l’entité sioniste, comme celles dans la rue Dizengoff à Tel-Aviv en avril et dans la ville de Bnei Brak près de Tel Aviv en mars 2022.

Israéliens morts et blessés

31 Israéliens ont été tués et environ 500 autres blessés, notamment lors d’opérations commandos et d’attaques armées contre les forces d’occupation en Cisjordanie et à l’intérieur de la Ligne verte, soit le nombre le plus élevé depuis 2015.

Les opérations de la résistance les plus marquantes

22 mars: 4 Israéliens ont été tués et 3 blessés dans une double attaque à l’arme blanche dans la ville de Beer Sheva, au sud de la Palestine occupée.

27 mars : Deux soldats israéliens ont été tués et 10 blessés lors d’une attaque dans la ville de Hadera menée par deux Palestiniens armés originaires d’Umm al-Fahm.

29 mars : 5 Israéliens ont été tués et 2 autres blessés suite à une opération à Bnei Brak près de Tel-Aviv menée par l’ex-prisonnier palestinien Diaa Hamarcheh originaire de Jénine.

7 avril : 3 Israéliens ont été et plus de 10 autres blessés dans une attaque armée dans la rue Dizengoff à Tel-Aviv. L’auteur de cette opération Raed Hazem est un résistant originaire du camp de réfugiés de Jénine.

5 mai : 3 Israéliens abattus et 4 autres blessés lors d’une attaque menée par deux Palestiniens de Jénine à Elad près de la ville de Lod à l’intérieur des territoires occupés en 1948.

14 septembre : Un officier israélien a été tué suite à un affrontement armé près du poste de contrôle d’Al-Jalama.

9 octobre : Une femme soldat israélienne a été tuée et 5 autres soldats blessés lors d’une une fusillade au poste de contrôle de Shuafat, à l’est d’AlQuds occupée, menée par le résistant Oday al-Tamimi.

11 octobre : Un soldat israélien a été tué lors d’une fusillade revendiquée par la Fosse aux Lions près de la colonie de Shaveh Shomron, au nord-ouest de Naplouse.

29 octobre : Un colon a été tué et 3 autres blessés lors d’une opération armée dans la colonie Kiryat Arba menée par un résistant d’AlKhalil Hébron.

15 novembre : 3 colons sont tués et plusieurs autres blessés lors d’une double opération près de la colonie d’Ariel dans le nord de la Cisjordanie.

23 novembre : Deux colons ont été tués et 20 autres blessés dans un double attentat à la bombe à AlQuds occupée, une première depuis 2016.

Colonisation :

‘Israël’ a approuvé 116 plans de colonisation, confisquant 9.700 dunums de terres palestiniennes pour implanter 13.000 unités de colonisation, depuis début 2022 jusqu’à fin octobre, selon l’institut ARIJ spécialisé dans la surveillance des colonies.