Le chef du mouvement de résistance palestinien, Jihad islamique, a loué le commandant iranien du contre-terrorisme, le général Qassem Soleimani, comme un champion incontesté du front de la Résistance, indiquant que la cause palestinienne était sa principale préoccupation.

Ziyad al-Nakhala a livré cette évaluation lors d’une cérémonie de commémoration en l’honneur des deux commandants légendaires le jeudi 5 janvier dans la capitale libanaise Beyrouth, en présence de l’ambassadeur iranien Mojtaba Amani, des dirigeants de la Résistance libanaise et palestinienne et de plusieurs dignitaires politiques et religieux.

Nakhala a déclaré que le général Soleimani l’avait appelé un jour « un cher frère et un leader inspirant », soulignant que l’ancien commandant de la Force al-Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) avait « de fortes relations avec tous les groupes de résistance palestiniens et était en contact étroit avec nous, que nous soyons actifs dans les territoires occupés ou dans la diaspora ».

« Il s’intéressait fortement à la cause palestinienne et à l’unité au sein du monde musulman, il voyait la Palestine et la libération de la ville sainte occupée d’al-Qods comme une passerelle vers cette unanimité », a souligné Nakhala.

« Le général Soleimani a déployé de grands efforts pour fortifier et étendre l’axe de la Résistance », a-t-il ajouté, décrivant les tirs incessants de roquettes depuis la bande de Gaza sur les colonies israéliennes, y compris Tel-Aviv, en réponse à l’assaut militaire de 11 jours lancé par ‘Israël’ contre l’enclave côtière assiégée en mai 2021, comme une manifestation claire de ce fait.

Le chef du Jihad islamique a poursuivi en disant que le général Soleimani est passé du statut de figure nationale à celui de figure de renommée internationale, car il transformé l’impossible en possible.

Source: Avec Press Tv