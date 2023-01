Un porte-parole de l’armée chinoise a affirmé que « le passage hier d’un destroyer américain dans le détroit de Taïwan a mis l’armée chinoise en état d’alerte maximale ».

Plus tôt jeudi, la marine américaine a déclaré que « le destroyer USS Chung Hong de la classe Arleigh Burke avait traversé le détroit de Taiwan le 5 janvier, pour soutenir l’engagement américain en faveur de « la liberté et de l’ouverture » dans les océans Indien et Pacifique.

« Le destroyer américain Chong Hun a traversé le détroit de Taiwan le 5 janvier et a provoqué un débat », a déclaré Shi Yi, porte-parole du commandement oriental de l’armée chinoise.

« Les forces armées chinoises ont surveillé le passage du destroyer américain tout au long de sa trajectoire et se sont assurées que tous ses mouvements étaient sous surveillance », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les tensions se sont intensifiées à propos de Taïwan ces derniers mois, alors que Pékin affirme sa souveraineté sur le territoire de l’île, qui jouit de l’autonomie, et rejette les tendances internes ainsi que les politiques américaines soutenant le séparatisme.

Les tensions dans le détroit de Taiwan ont atteint leur plus haut niveau depuis des années en août 2022, après la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei, incitant Pékin à organiser des manœuvres militaires aériennes et maritimes sans précédent autour de l’île.

La Chine a toujours souligné que le détroit de Taiwan faisait partie de sa zone économique exclusive et estime qu’il y a des limites aux activités des navires militaires étrangers dans ces eaux.

