Alors que le peuple palestinien subit depuis plus de 70 ans les séquelles de l’Holocauste, les Émirats arabes unis commenceront à l’enseigner dans les cours d’histoire des écoles primaires et secondaires du pays.

Selon l’agence Associated Press, l’annonce de cette décision a été faite par l’ambassade émiratie aux États-Unis, sans fournir aucun détail sur le programme et les autorités éducatives des Emirats, une fédération de sept émirats, qui n’ont pas immédiatement reconnu l’annonce lundi.

“A la suite des accords historiques (hashtag) d’Abraham, (les EAU) incluront désormais l’Holocauste dans le programme des écoles primaires et secondaires”, a déclaré l’ambassade dans un tweet, rapporte l’AP.

Faisant référence à l’accord de normalisation de leurs relations avec l’entité sioniste en 2020 dans le cadre d’un accord négocié par l’administration du président Donald Trump aux côtés du Bahreïn et du Maroc. Le Soudan a suivi le pas l’année suivante, grâce à une médiation directe du prince héritier saoudien Mohamad ben Salmane. Ces quatre pays s’ajoutent aux deux autres ayant normalisé, l’Egypte et la Jordanie. Les médias israéliens rapportent de temps à autre que le suivant n’est autre que l’Arabie saoudite.

L’annonce de l’enseignement de la Shoah aux EAU intervient avant une réunion prévue des groupes de travail du Forum du Néguev à Abou Dhabi cette semaine, qui est née de la normalisation. une réunion qui réunira des responsables de Bahreïn, d’Égypte, d’Israël, du Maroc, des Émirats arabes unis et des États-Unis.

Selon la version officielle des faits dans les pays occidentaux, version dont la contestation est passible d’une peine de prison et d’autres mesures punitives, l’Holocauste a vu l’Allemagne nazie tuer systématiquement 6 millions de Juifs européens pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette phase a été le prétexte pour pousser les juifs d’Europe à se rendre massivement en Palestine, à partir de 1948, alors que le majorité rechignaient auparavant à s’y rendre et préféraient rester en Europe. La Palestine était encore sous mandat de la Grande-Bretagne, lorsque son secrétaire d’état aux Affaires étrangères Arthur Balfour a, en 1917, remis une déclaration écrite à Lord Jacob Rothschild, le financier du mouvement sioniste, s’engageant à lui livrer la Palestine.

La majeure partie du peuple palestinien a été expulsé d’une grande partie de sa patrie pour qu’il devienne, sur une décision britannique, le foyer des juifs, venus des quatre coins du monde, lesquels obtiennent la nationalité israélienne dès que leurs pieds foulent la terre de la Palestine.

Cette décision intervient alors que d’innombrables d’Arabes ont exprimé leur refus de la normalisation avec l’entité sioniste durant le Mondial de Qatar 2022.

Cet état de lieu a été confirmé par les résultats d’un sondage d’opinion réalisé auprès des citoyens de 14 pays arabes par l’Arab Opinion Index pour 2022, qui seront publiés prochainement. Ils ont révélé que 84 % des Arabes, en moyenne, s’opposent à la reconnaissance diplomatique « d’Israël » par leur pays, malgré les accords de normalisation, rapporte le journal israélien The Jerusalem Post.

Plusieurs pays arabes refusent toujours de reconnaître diplomatiquement l’entité sioniste pour son occupation de plusieurs décennies de terres que les Palestiniens veulent pour leur État. Conformément au droit international.

L’annonce des Émirats arabes unis intervient également après que les Émirats arabes unis et d’autres pays arabes ont condamné le ministre israélien ultranationaliste de la Sécurité nationale, Itamar ben Gvir, pour avoir visité l’esplanade des mosquées où se trouvent la mosquée d’al-Aqsa, 3eme lieu saint de l’Islam. Dénigrant cette condamnation, Ben Gvir a ordonné le dimanche 8 janvier à la police d’occupation de retirer tout drapeau palestinien de l’espace public, au motif qu’il constitue « une incitation à la haine et au terrorisme ».

L’institution du Leg islamique (Leg islamique) et des Affaires de la Mosquée Al-Aqsa, a déploré que l’année 2022 a été la pire en termes de violations israéliennes de la mosquée Al-Aqsa. Recensant 48.238 extrémistes juifs qui y ont pénétré par effraction.

L’année 2022 a aussi été particulièrement meurtrière pour les Palestiniens. Le régime israélien y a tué 223 Palestiniens dans des exécutions sommaires et des massacres intentionnels en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza sous blocus israélien, a révélé le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Saïd Abou Ali.

Source: Divers