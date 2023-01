Le membre du bloc parlementaire du Hezbollah Fidélité à la Résistance, le député Ali Fayyad, a annoncé à l’issue de la réunion de la Commission des Finances et du Budget du Parlement libanais que les discussions qui ont eu lieu étaient en lien avec l’argent des déposants.

« Toutes les discussions que nous avons eues sont sérieuses et liées à l’argent des déposants », a-t-il déclaré.

Et d’assurer : « Notre position est de travailler de manière intransigeante, pour récupérer les avoirs des déposants”.

Selon M. Fayyad « le déposant n’est pas responsable et ne peut être tenu responsable » de la confiscation de ses fonds déposés dans la banques.

« Au contraire, la responsabilité incombe aux banques, à la Banque centrale et à l’État libanais, et elle ne se limite pas aux limites des budgets de ces banques. Au contraire, elle doit s’étendre aux fonds personnels des propriétaires de ces banques parce qu’ils en sont responsables », a-t-il affirmé, assurant que « pendant la crise, l’argent a été sorti clandestinement du pays ».

Le député du Hezbollah a ajouté : « Ce qui menace l’argent des déposants est la mauvaise loi, et le fait d’immiscer cette affaire dans le cadre politique du pays ».

Il a assuré que le bloc du Hezbollah « poursuivra cette discussion jusqu’à la fin selon un critère stable, celui de la récupération des fonds de déposants. Pas question pour nous d’y renoncer ».

Des millions de dollars appartenant à des dizaines de milliers de déposants libanais et étrangers sont bloqués dans les banques qui ont imposé des restrictions drastiques et illégales sur leur retrait, à partir de l’an 2020, quelque mois après l’éclatement de la crise économique et financière qui ravage le pays du cèdre. Depuis, les déposants ne peuvent effectuer de retraits qu’en livres libanaises, au taux de quelque 8200 pour un dollar.

Ces restrictions étaient alors destinées à faire face à une crise de liquidités, provoquée par les politiques financières du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, en poste depuis la fin de la guerre civile.

Deux attaques contre deux banques

Les attaques contre les banques interviennent de temps à autre de la part de certains déposants qui réclament leur argent.

Ce mardi, il y en a eu deux. La première contre la branche de la Banque Libano-française dans la ville de Nabatiyeh, lorsqu’un homme de 50 ans l’a attaquée, armé d’un revolver militaire, réclamant la somme de 50 mille dollars de son compte estimé à 250.000$. Il s’est rendu aux forces de sécurité a l’issue de tractations.

Le deuxième déposant était également armé, lorsqu’il a tenté de pénétrer dans une banque dans la ville de Saïda, avant d’être arrêté par les forces de l’ordre.

A noter que depuis le début de cette semaine, la livre libanaise a connu une nouvelle dévaluation, franchissant la barre des 46.000.

Source: Divers