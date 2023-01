Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a souligné que rien ne pouvait faire oublier l’importance de la cause palestinienne, qualifiant de « sans valeur » les accords de normalisation signés entre certains pays arabes et le régime occupant israélien.

M.Abdollahian a fait ces remarques lors d’une réunion avec de hauts responsables de groupes de résistance palestiniens à Damas, le samedi 14 janvier.

« La Palestine et la ville de Qods sont les principales préoccupations du monde musulman, et la cause palestinienne restera la préoccupation des musulmans jusqu’à ce qu’un État palestinien soit formé dans ses frontières historiques, avec Qods comme capitale », a-t-il déclaré.

M.Abdollahian a ajouté : « Les États-Unis et leurs alliés ont dévoilé divers plans depuis de nombreuses années comme les accords d’Oslo, le Grand Moyen-Orient, le soi-disant Deal du siècle et les accords d’Abraham. La nation palestinienne et les groupes de résistance ont cependant réussi à déjouer tous ces complots grâce à leur unité et leur persévérance exemplaire. »

Abdollahian a déclaré que l’opération de l’Épée de Qods de 11 jours éclatée en mai 2021 entre les groupes de la Résistance palestiniens et l’armée israélienne a prouvé que l’axe de Résistance et la Palestine étaient vivants.

« Même la Coupe du monde au Qatar a montré que la cause de la Palestine est vivante et que la normalisation des relations avec Israël ne vaut un denier », a-t-il poursuivi.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également évoqué le nouveau cabinet d’extrême droite dirigé par Benjamin Netanyahu, déclarant que le changement des gouvernements ne faisait aucune différence dans la politique du régime sioniste, car ils suivent tous des politiques radicales.

« Nous assistons à une plus grande cohésion entre les groupes de Résistance et la nation palestinienne chaque fois que des extrémistes sont arrivés au pouvoir dans les territoires occupés », a déclaré Amir-Abdollahian.

Pour leur part, des responsables des groupes de résistance palestiniens ont informé le ministre iranien des Affaires étrangères des dernières évolutions dans les terres occupées et ont salué le soutien sans entrave de la République islamique d’Iran aux Palestiniens et aux combattants de la résistance.

Ils ont également rendu hommage à la mémoire du haut commandant antiterroriste iranien, le général Qassem Soleimani, qui a été assassiné lors d’une frappe de drones américains près de l’aéroport de Bagdad il y a trois ans.

Source: Avec PressTV