Depuis la formation du gouvernement israélien, le plus à droite de l’histoire de l’entité sioniste, les forces d’occupation israéliennes ont exacerbé les mesures de répression contre les Palestiniens de la Cisjordanie occupée où pas un jour ne passe sans qu’un martyr ne soit annoncée.

15 martyrs ont été recensés depuis le 1er janvier.

Un adolescent de 14 ans

Le 14ème martyr, Omar Lotfi Khamour est un adolescent de 14 ans. Il a reçu une balle mortelle dans la tête, le lundi 16 janvier, alors qu’il participait aux affrontements destinés à contrer une incursion israélienne du camp al-Dohashiyat, à Bethleem.

Les forces d’occupation israélienne y ont perquisitionné la maison du jeune palestinien Mahmoud Salah Hamache et l’ont arrêté.

Tué au combat

Quant au 15ème martyr, Hamdi Chaker Abou Diyeh (40 ans) , il a été tué au combat ce mardi 17 janvier, au milieu de la journée, à l’entrée du mausolée du prophète Younes (Jonas) dans la localité de Halhoul, au nord d’al-Khalil (Hébron). Il venait de réaliser une opération de résistance en ouvrant le feu de sa Carlo, une mitrailleuse de fabrication palestinienne, contre un check-point israélien sur le rond-point de Halhoul.

Ayant été blessé, les soldats israéliens l’ont laissé saigner et se vider son sang, refusant aux ambulances palestiniennes l’accès vers lui afin de l’hospitaliser.

Selon la chaine de télévision israélienne Channel 14, l’armée israélienne est en train d’enquêter pour savoir si c’est lui qui avait ouvert le feu, il y a deux jours, sur un bus de colons à proximité de la colonie Gush Etzion.

Des médias palestiniens ont indiqué que Hamdi Abou Diyeh était un officier au sein des Forces de sécurité palestinienne.

« Le jihad un facteur qui rétablit l’équilibre »

Les sites et agences palestiniennes ont rendu public son testament : il comporte un message qu’il a adressé à Dieu, empreint de spiritualité et d’amour du martyre et un autre message à l’intention de l’ennemi sioniste.

Qualifiant le jihad (la lutte) comme étant « un facteur établissant l’équilibre que Dieu a mis au point » dans ce monde, il a annoncé qu’il s’est voué pour affronter l’occupation des lieux saints sur la terre de l’Isra’ wal M’iraj.

Il s’est dit étonné de voir comment « la dignité s’est érodée, avec la mort de chaque enfant tué, la destruction de chaque maison et chaque homme humilié sur les barrages et de l’état de mutisme qui a conquis les cœurs des traitres ».

S’adressant aux jeunes palestiniens, il les a invités à se soulever « la foi, la terre et l’humanité vous appellent ».

« La patrie ou la mort »

A l’intention de « l’ennemi sioniste », il a écrit entre autres : « sachez que chaque fois que vous appuyez sur la gâchette, vous avancez un pas vers l’enfer en franchissant le portail de la mort tandis que lorsque nous appuyons sur la gâchette, cela nous prend au paradis ».

Et d’ajouter : « demain vous aurez à affronter après ma mort des milliers de loups solitaires qui portent leur nom et les secrets de ceux qui les ont précédés. Sachez, nos ennemis, que l’avenir ne portera pour vous que la mort et l’humiliation tant que vous resterez dans notre patrie ».

Il a signé sa lettre datant sur 20 octobre 2022 «la patrie ou la mort ».

« Une politique israélienne de liquidations »

Dans un communiqué de condoléances, le mouvement du Jihad islamique a condamné une politique israélienne de « d’exécutions sur le terrain contre notre peuple avec le feu vert du gouvernement d’occupation fasciste ».

« La hausse quotidienne (du nombre) des martyrs, n’intimidera pas notre peuple qui ne recule pas devant son droit de résister à l’ennemi, pour recouvrer ses droits usurpés et libérer sa terre et ses lieux saints», a-t-il conclu.

.