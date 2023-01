Les forces de sécurité au Maroc ont arrêté un citoyen saoudien, Hassan Mohammad Al-Rabee, à l’aéroport de Marrakech, alors qu’il projetait de se rendre en Turquie. Selon l’Organisation euro-saoudienne des droits de l’homme, elles veulent l’extrader en Arabie saoudite qui est à la recherche de son frère.

Selon le rapport de cette Organisation, ce citoyen saoudien qui est originaire de la ville d’al-Aawamiyat dans la région d’al-Qatif, à l’est du royaume wahhabite a été arrêté le samedi 14 janvier dernier.

Emmené vers un lieu inconnu, les autorités marocaines lui ont interdit de communiquer avec sa famille, indique-t-elle, et c’est son accompagnateur qui l’a contactée et l’a informée que le Maroc avait l’intention de l’extrader vers l’Arabie saoudite dans les prochaines 48 heures.

Selon des sources pour al-Manar, Hassan Rabee n’est pas un opposant et n’a jamais exercé d’activité politique ni dans le royaume ni à l’extérieur, et son arrestation vise à faire pression sur son frère Mounir qui vit aux Etats-Unis pour l’amener à se rendre aux autorités saoudiennes.

Selon l’organisation euro-saoudienne, Rabee n’était pas recherché par les forces de sécurité saoudiennes lorsqu’il a quitté l’Arabie saoudite de manière régulière, il y a un an et deux mois.

Il s’est déplacé depuis entre l’Indonésie, Oman et plusieurs pays, avant d’arriver au Maroc, où il est resté environ 5 mois. Il semble que c’est pendant cette période qu’il a été réclamé par les autorités saoudiennes auprès de l’Interpol.

L’organisation des droits de l’homme a révélé que Hassan a quitté son pays après une escalade des violations perpétrées contre sa famille par les forces de sécurité saoudiennes.

« Les forces de sécurité saoudiennes qui ont lancé plusieurs raids sur la maison de sa famille dans le but d’arrêter son frère Mounir ont arbitrairement arrêté son frère aîné Ali, une arrestation vraisemblablement destinée à faire pression sur son frère Mounir afin qu’il se rende », explique-t-elle.

Selon l’organisation, cette arrestation s’inscrit dans « le cadre de la politique de prise d’otages que l’Arabie saoudite s’est mis à appliquer intensivement sous le règne du roi Salmane et de son fils » héritier Mohamad ben Salmane.

L’organisation a rappelé que le frère de Hassan, Ali Muhammad Al-Rabee, détenu depuis le 7 février 2021, « sur fond d’accusations présumées, notamment celles liées à l’exercice de droits légitimes », a été récemment condamné à mort.

Selon l’organisation des droits de l’homme, « l’arrestation de Hassan Muhammad Al-Rabee, intervient à un moment où le régime saoudien pratique les formes les plus graves de torture et de mauvais traitements » contre ses opposants.

« L’arrestation de Hassan, et la possibilité de son extradition vers l’Arabie saoudite, est une violation des lois internationales, sachant que la Convention contre la torture et les autres formes de traitement et de sanction cruelle, inhumaine ou dégradante, que le Maroc a ratifiée en 1993, lui interdit d’extrader des accusés vers un pays susceptible de les soumettre à la torture », toujours selon l’Organisation euro-saoudienne des droits de l’homme.

Et de poursuivre en avertissant : « l’extradition de la famille Rabee est une complicité qui viole des lois justes. Cette violation s’ajoute au bilan noir du Maroc dans sa coopération répressive avec l’Arabie saoudite, et cela soumettre la famille Rabee à la torture et à la condamnation pour de longues peines, et il n’est pas exclu qu’il soit condamné à mort. »

Et l’organisation de s’interroger dans un tweet sur son compte Twitter : « Le Maroc va-t-il livrer Hassan Al Rabee, et l’abandonner à un sort inconnu en Arabie saoudite ? »

L’organisation a également publié les photos de 5 saoudiens qui ont été livrés à l’Arabie saoudite et qui ont disparu depuis.

« Durant le règne du roi Salmane, 5 saoudiens ont été livrés à l’Arabie saoudite de la part du Maroc, des Philippines, du Qatar, du Koweït et d’Oman. 4 d’entre eux sont toujours détenus, ont subi des périodes de disparition forcée et il semble a fortiori qu’ils ont été soumis à la torture ».

