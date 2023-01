Deux organisations marocaines ont mis en garde contre l’accueil par leur pays de la 2e réunion du Néguev, la précipitation vers la normalisation des relations avec Israël et ses « conséquences dangereuses sur la souveraineté nationale ».

Selon Alkhaleej Online, le groupe d’action national pour la Palestine et le groupe « Djamâat-al-Adl Wa Al-Ihsân » (Justice et charité, considéré comme le plus grand groupe islamique du pays) ont publié une déclaration commune suite à une réunion conjointe à Rabat et annoncé : « La précipitation vers la normalisation et le choix des zones désertiques du Maghreb pour abriter ces rencontres, auront de lourdes conséquences sur la souveraineté nationale et l’indépendance du pays. »

Les deux organisations ont considéré ces actions « comme un coup porté à l’intégrité territoriale de ce pays et une grande insulte aux âmes des martyrs du peuple marocain qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la souveraineté du pays ».

Et d’ajouter: « les deux groupes ont convenu d’agir et de consulter tous les partis politiques et des coalitions légales afin d’obtenir un pouvoir national plus grand et plus fort pour faire face à cette dérive dangereuse et aux graves conséquences de la normalisation ».

Le 2 janvier, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a annoncé que le Maroc accueillerait en mars prochain le sommet du Néguev II entre ‘Israël’, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte, les États-Unis et le pays hôte.

Les autorités marocaines n’ont fait aucune déclaration officielle confirmant ou rejetant l’annonce d’Israël concernant la deuxième réunion du Néguev.

En 2020, les Émirats arabes unis, Bahreïn et par la suite le Maroc et le Soudan ont signé des accords de normalisation des relations avec le régime israélien.

En mars de l’année dernière, les ministres des Affaires étrangères du régime israélien, de l’Égypte, du Maroc, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et des États-Unis se sont réunis au Néguev dans les territoires occupés et ont annoncé qu’ils tiendraient cette réunion chaque année.

Les Palestiniens ont condamné ces réunions les qualifiant de tentatives conduisant les pays arabes à normaliser leurs relations avec le régime israélien.

Source: Avec PressTV