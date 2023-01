L’ancien conseiller de Zelensky, Alexeï Arestovitch, risque littéralement sa vie pour dire aux Ukrainiens la dure vérité qu’ils ont si urgemment besoin d’entendre.

Il est peu probable que Kiev batte la Russie, dont la prédiction correspond aux dernières évaluations publiques des responsables américains et polonais, et ce résultat est incontestablement dû en partie aux luttes intestines vicieuses (et potentiellement mortelles) qui opposent les dirigeants ukrainiens.

Arestovich a ainsi rendu un service patriotique, mais il pourrait finalement le payer de sa vie.

L’ancien conseiller de Zelensky, Alexey Arestovich, qui a démissionné sous une immense pression après avoir reconnu par inadvertance la culpabilité de Kiev dans la tragédie de Dnipropetrovsk/Dnipro ce mois-ci, risque sa vie pour dire aux Ukrainiens la vérité sur la guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie.

Selon lui, il est peu probable que son camp l’emporte dans ce conflit puisque Kiev aurait déjà raté de nombreuses opportunités militaro-politiques que la Russie a fini par saisir et qui l’ont donc rendue supérieure à certains égards, a-t-il déclaré.

Dans cet esprit, Arestovich a accordé du crédit au terrible avertissement du président polonais Andrzej Duda selon lequel l’Ukraine pourrait finalement ne pas survivre à l’opération spéciale de la Russie .

Selon cet ancien conseiller, cette remarque provocatrice suggère que Zelensky et ses semblables cachent la dure vérité au peuple ukrainien.

Il brise tous les tabous du pays et met ainsi sa vie en danger immédiat.

Il est allé encore plus loin en laissant entendre que l’équipe de son ancien patron est pleine de luttes intestines en disant que « Nous ne sommes invincibles que tant que nous ne sommes pas à la gorge l’un de l’autre ».

C’est particulièrement scandaleux à la lumière de l’accident d’hélicoptère de la semaine dernière à l’extérieur de Kiev qui a fini par tuer le ministre de l’Intérieur Denis Monastyrsky et son équipe, en particulier après que Zelensky a déclaré à Davos qu’il n’y avait « pas d’accidents en temps de guerre ».

Arestovich a toujours eu un côté indépendant, même pendant son mandat précédent en tant que propagandiste en chef de facto de l’Ukraine, mais maintenant il est devenu totalement « voyou » dans le contexte du soi-disant « politiquement correct » de son pays.

Il ne se soucie plus de dissimuler la vérité, mais révèle ce que son ancien patron préférerait évidemment garder caché, à savoir qu’il est peu probable que Kiev batte la Russie exactement comme le président américain des chefs d’état-major interarmées, Mark Milley, l’a déclaré auparavant.

La révélation implicite d’Arestovich selon laquelle il y a de sérieuses luttes intestines au sein du gouvernement ukrainien et l’insinuation selon laquelle le ministre de l’Intérieur aurait même pu être tué à la suite de cela est ce qui a vraiment franchi la ligne rouge de Kiev, cependant.

C’est une chose de répéter ce que les responsables américains et polonais viennent de dire, « politiquement incorrect » que cela soit, mais c’en est une autre de suggérer que les luttes intestines ukrainiennes ne sont pas seulement mortelles pour ceux qui sont pris dans les tirs croisés qui en résultent (peut-être même littéralement comme dans le cas de Monastyrsky) mais est également responsable de la perte probable de Kiev dans la guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie. Aucun responsable ukrainien jusqu’à présent, qu’il soit ancien ou actuellement en service, n’avait osé partager ces dures vérités.

Le temps passé d’Arestovich en tant que propagandiste en chef de facto de l’Ukraine l’a amené à générer une énorme confiance parmi les masses. Elle reste importante malgré le soi-disant « faux pas » la semaine dernière dans lequel il a admis par inadvertance la culpabilité de Kiev dans la tragédie de Dnipropetrovsk/Dnipro.

Les gens croient ce qu’il dit, c’est pourquoi Zelensky et ses semblables sont susceptibles de considérer ses derniers mots comme une menace directe pour leur pouvoir. Arestovich pourrait bientôt être assassiné par le SBU à moins qu’il ne s’enfuie d’abord.

Il y a aussi la possibilité, aussi mince soit-elle, que certains éléments des puissants services de renseignement militaires ukrainiens le soutiennent. Dans ce scénario, il pourrait se retrouver sous leur protection et ainsi être autorisé à continuer de larguer ses bombes de vérité sur Zelensky, dont le but serait de générer un sentiment anti-gouvernemental avant un changement de régime contre lui (que ce soit démocratiquement avant le printemps prochaines élections de 2024 ou via une révolution des couleurs ou même une sorte de coup d’État).

Par Andrew Korybko

Source : Bruno Bertez