Produits en Russie, des terminaux satellites militaires ont déjà été mis en service dans le Donbass, a déclaré l’ancien dirigeant de Roscosmos, dans une interview accordée à Sputnik.

Ce sont des appareils civils réaménagés, a souligné Dmitri Rogozine:

« Nous avons des technologies, mais je ne veux pas les nommer. Ils sont exclusivement utilisés comme des technologies civiles. Grâce à un certain perfectionnement de leurs algorithmes, ils peuvent servir sans problèmes sur la ligne du front. Même en cas de brouillage des canaux de communication, de lutte radioélectronique ».

Et d’ajouter que ces « premiers dispositifs compacts » ont déjà été livrés à une brigade d’artillerie dans la République populaire de Donetsk (RPD) et « ont montré de bons résultats ».

Starlink comme trophée

Selon lui, les troupes russes disposent de certains terminaux Starlink, utilisés par les forces de Kiev. « Ils sont récupérés en tant que butin de guerre », a précisé M. Rogozine, qui est aussi le chef du groupe de conseillers militaires « Les loups du Tsar ».

En effet, l’Ukraine utilise ces dispositifs américains de connexion civile à des fins militaires. Au total, près de 25.000 terminaux Starlink sont déployés au-dessus du pays.

Circonstances de la blessure à Donetsk

L’ex-patron de l’agence spatiale a été blessé le 21 décembre lors du pilonnage ukrainien de l’hôtel où il se trouvait à Donetsk. Il a raconté que ce jour-là il donnait des instructions à des snipers volontaires, non loin de la ville de Maryinka.

« Nous sommes rentrés [à l’hôtel] et on s’est changés. Des tirs ont commencé dès que nous sommes descendus. On a reçu sept projectiles de haute précision de calibre 155 mm. Cinq entre eux ont explosé, alors que deux autres ont atterri près de mes pieds et, par pure chance, n’ont pas explosé ».

Dmitri Rogozine a tout de même été blessé au dos et a été hospitalisé. L’éclat d’un obus a atteint une vertèbre cervicale. Il prévoit de revenir sur la ligne du front fin janvier.

Qui serait responsable de cette attaque?

Selon lui, la première piste à l’étude est liée au travail des services secrets ukrainiens. « Mais pas seulement, les services occidentaux les auront aidés », a avancé le chef des « Loups du Tsar ».

Et d’ajouter que « l’opération a été bien préparée ».

Il a fermement rejeté la version des téléphones surveillés. « Nous sommes des personnes expérimentées et nous n’utilisons jamais des numéros de Moscou. Notre communication se passe exclusivement via une connexion locale », a-t-il expliqué.

Source: Avec Sputnik