Le rapport des Nations unies sur « la situation économique et les perspectives dans le monde » a montré aujourd’hui, mercredi, que « la taille de l’économie russe s’est contractée d’environ 3% en 2022, par rapport aux attentes précédentes d’une baisse de 15% ».

Le texte du rapport a souligné : « Après le début de la guerre en Ukraine, les attentes initiales étaient que l’économie russe se contracterait d’environ 10 à 15 % en 2022, et en fait, la baisse n’a été que d’environ 3 % « .

« Les niveaux élevés des stocks ont permis à de nombreuses entreprises de maintenir leur production pendant un certain temps, tandis que les mesures de la Banque centrale ont maintenu la stabilité financière », indique le rapport.

Le rapport ajoute : « Le renforcement du taux de change de la monnaie russe en raison de l’énorme excédent du compte courant et du contrôle des mouvements de capitaux a contribué à stabiliser l’inflation, à annuler le resserrement initial de la politique monétaire et à rétablir les flux de crédit vers le secteur privé et public. »

Les Nations Unies s’attendent à ce que l’économie russe se contracte de 2,9 % en 2023, tandis que le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses attentes que l’économie ne se contractera que de 2,5 %.

Selon le ministère du Développement économique, le PIB du pays a diminué de 2,1%, selon les résultats de janvier et novembre.

Selon les projections officielles du ministère pour 2023, le produit intérieur brut diminuera de 0,8 %.

À son tour, le Washington Post a reconnu, dans une certaine mesure, l’échec des sanctions contre la Russie, reconnaissant la validité des données fournies par Poutine sur les performances de l’économie russe.

Cependant, le journal a tenté de justifier cet échec en disant que « l’objectif des sanctions n’était pas l’économie russe, mais plutôt « d’entraver l’effort de guerre russe en Ukraine », bien qu’il admette, par exemple, que « le déficit commercial de la Russie pour cette année est inférieur à celui des États-Unis ».

Poutine a révélé, plus tôt, qu' »aux troisième et quatrième trimestres de 2022, une croissance a été enregistrée dans l’économie par rapport à une forte baisse au deuxième trimestre », soulignant la nécessité de « soutenir et de consolider la tendance positive de l’économie russe ».

Cela survient malgré l’augmentation de la pression des sanctions occidentales contre la Russie dans le contexte de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, et l’imposition de 9 paquets de sanctions consécutifs, qui comprenaient des mesures restrictives économiques privées et publiques, ce qui est une indication de la faible efficacité des mesures occidentales contre l’économie russe.

Source: Médias