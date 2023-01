Enième attaque israélienne contre Jénine: Neuf Palestiniens, dont une femme âgée, sont tombés en martyr et seize autres ont été blessés, ce jeudi 26 janvier, à la suite de violents affrontements qui ont opposé les résistants aux forces d’occupation israéliennes qui ont pris d’assaut le camp de Jénine en Cisjordanie occupée.

With unprecedented scenes since 2002; footage documenting the massive destruction caused by the lsraeli occupation forces this morning in Jenin in a large-scale military raid during which 9 Palestinians were killed. pic.twitter.com/V2vm7YDXby — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 26, 2023

Le ministère palestinien de la Santé a identifié les noms des martyrs Saeb Azriqi, 24 ans, et Mme Magda Obaid, précisant que deux des blessés sont grièvement atteints à la poitrine et à la cuisse.

Des sources sécuritaires ont rapporté que de violents affrontements armés ont éclaté après la découverte par la résistance des forces spéciales sionistes qui s’étaient infiltrées dans le camp de Jénine, où elles ont été visées par des balles intensives.

Des ambulances visées. L’hôpital de Jénine pris d’assaut

Les forces d’occupation ont envoyé d’importants renforts militaires vers le camp de Jénine, après les violents combats à l’intérieur du camp et sur plus d’un front.

Les forces d’occupation ont ouvert le feu direct sur les ambulances dans le camp de Jénine. Elles ont même pris d’assaut l’hôpital public de Jénine.

lsraeli occupation forces systematically target Palestinian ambulances to prevent them from attending to the injured. pic.twitter.com/rfu7Q461Pq — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 26, 2023

Palestinian Ministry of Health: the situation in Jenin is very critical. Many of the injured are trapped inside the camp as the lsraeli occupation forces are preventing paramedics from attending to them. pic.twitter.com/ZMeMh0c0ax — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 26, 2023

Les Brigades d’AlQuds, bataillon de Jénine, ont révélé que ses moudjahidines avaient réussi à cibler avec des balles une maison dans laquelle se réfugiaient un nombre des soldats de l’occupation, faisant des victimes directes dans leurs rangs.

Elles ont revendiqué l’explosion de plusieurs engins piégés visant une force sioniste dans le camp de Jénine.

Etat d’alerte dans les colonies proches de Gaza

Suite à ces développements, les médias israéliens ont rapporté que les forces d’occupation ont déclaré l’état d’alerte dans les colonies proches de Gaza.

Le Front populaire de la libération de la Palestine a affirmé que les crimes de l’ennemi ne passeront pas sans riposte, appelant à frapper les positions de l’armée d’occupation.

Le Hamas a pour sa part salué les forces de résistance qui mènent une grande bataille à Jénine.

Un drone israélien abattu

Des sources locales, citées par PalToday, ont indiqué que les forces d’occupation ont reconnu qu’un de leurs drones a été abattu dans le ciel du camp de Jénine.

Vidéo du drone israélien abattu

De son côté, le groupe de résistance Fosse aux Lions a revendiqué une opération contre les forces d’occupation et s’être retiré après leur avoir asséné des coups précis.

Vers le milieu de la journée, les forces d’occupation israéliennes ont retiré toutes leurs forces de Jénine.

Il convient de noter que la direction de l’éducation de Jénine a décidé de reporter les heures d’école jusqu’à neuf heures du matin, en raison de l’incursion des forces d’occupation dans la ville.

Rappelons que la ville et le camp de Jénine sont le théâtre de violents affrontements armés entre les résistants du bataillon de Jénine et les forces d’occupation qui tentent de d’envahir quasi-quotidiennement Jénine.

Neuf Palestiniens étaient tombés en martyr depuis le début de cette année.