Bloomberg a rapporté jeudi que « la Chine est sur le point de devenir le deuxième exportateur mondial de voitures particulières, alors que les marques automobiles de Pékin attirent davantage de clients étrangers ».

Et l’agence a estimé que « cette réalisation pourrait remodeler l’industrie automobile mondiale, et susciter de nouvelles tensions avec les partenaires commerciaux et les concurrents ».

Bloomberg a déclaré que « les exportations étrangères de voitures fabriquées en Chine ont triplé depuis 2020, pour atteindre plus de 2,5 millions l’an dernier », notant que « cela représente un retard d’environ 60 000 unités seulement en provenance d’Allemagne, dont les exportations ont diminué ces dernières années ».

Selon l’agence, « les chiffres de la Chine, qui viennent derrière le Japon mais devancent les Etats-Unis et la Corée du Sud, annoncent l’émergence d’un redoutable concurrent des géants de l’automobile établis ».

Selon l’agence, « les marques chinoises sont désormais les leaders du marché au Moyen-Orient et en Amérique latine. En Europe, les voitures fabriquées en Chine vendues sont principalement des modèles électriques de Tesla Inc., et d’anciennes marques européennes appartenant à des Chinois telles que Volvo et MG et Dacia ».

L’agence a noté que « la voiture électrique BMW la plus vendue au monde, l’iX3, est produite exclusivement en Chine et exportée vers l’Europe ».

Et d’ajouter : « Un large éventail de marques locales telles que BYD Co. et Nio Inc. sont en plein essor, avec l’ambition de dominer le monde des véhicules à énergies nouvelles ».

BYD travaille déjà pour attirer les acheteurs de véhicules électriques dans les pays développés comme l’Australie, avec le soutien de Berkshire Hathaway de Warren Buffett.

« Ce n’est que le début », selon l’ingénieur en chef adjoint de l’Association chinoise des constructeurs automobiles soutenus par l’État, « l’objectif est de vendre 8 millions de voitures particulières à l’étranger d’ici 2030, soit plus du double des expéditions japonaises actuelles ».

L’agence a conclu que « cette tendance confirme que la Chine est allée au-delà d’être l’usine mondiale d’électronique grand public à bas prix, en passant à des produits plus complexes et sophistiqués pour des marchés concurrentiels hautement réglementés ».

Source: Médias