Avant que le sang des 9 martyrs de Jénine ne séche, la réponse de la résistance palestinienne a été rapide et sévère, touchant de plein fouet la profondeur de la sécurité de l’entité sioniste.

Les médias ennemis ont rapporté que « l’auteur de l’opération Fadi Ayyash est arrivé à la colonie Nabi Yaqoub , située sur les terres de la ville de Beit Hanina, au nord d’alQods occupée. L’opération a duré 20 minutes ».

La police israélienne a indiqué que « l’auteur de l’opération d’alQods était un jeune homme qui est arrivée sur les lieux à bord d’une moto puis a ouvert le feu », soulignant « qu’une recherche est en cours pour d’éventuels complices avec lui ».

Pour sa part, la chaîne israélienne Channel 14 a rapporté que « trois des blessés de la fusillade d’alQods sont dans un état grave ».

Toujours selon les médias israéliens, les forces israéliennes se sont déployées massivement dans les régions de Nabi Yaqoub et Beit Hanina » soulignant que « l’opération d’alQods est l’attaque la plus sanglante par rapport aux opérations précédentes ».

Les forces d’occupation ont fermé les routes menant à la colonie située près de la ville de Beit Hanina, au nord d’alQods occupée.

L’hôpital Hadassah à alQods occupée a été le théatre d’une grande confusion, car il a acceuilli les morts et les blessés provoqués par cette fusillade.

L’opération d’alqods a transformé le Conseil de condoléances des martyrs de Jénine en joie et en fierté dans ce opération héroïque, qui constitue une réponse aux crimes de l’occupation et un coup dur infligé au système de sécurité sioniste.

Ezzedine a noté que « cette opération bénie prouve à tout le monde de près ou de loin que notre peuple et notre résistance sont vivants et présents dans toutes les arènes et qu’elle ne permettra pas à cette occupation de commettre ses crimes contre notre peuple sans défense en toute impunité ».

Dans un communiqué de presse publié par le commandant Mushir al-Masri, le Hamas a béni l’opération héroïque à alQods occupée, qui vient comme une réponse rapide au massacre de Jénine. Et il a dit: « La résistance restera pour l’ennemi à l’affût et guérira les cœurs de notre peuple avec plus de bonnes actions, si Dieu le veut. »

A noter que les mosquées dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jenine ont scandé des takbirs pour célébrer la fusillade dans la colonie de Nabi Yacoub à alQods occupée.

Source: Al-Manar