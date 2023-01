Les résultats d’un sondage d’opinion, réalisé ce mardi par l’organisation américaine Gallup, ont montré que « la majorité des Américains sont mécontents de la situation aux Etats-Unis ».

L’American Gallup Corporation a publié les résultats d’un sondage qu’elle a mené, indiquant que « 76% des Américains sont insatisfaits de la façon de la situation socio-économique aux États-Unis à l’heure actuelle ».

Parmi les électeurs insatisfaits de la situation aux États-Unis, le pourcentage de partisans du Parti républicain était de 94 %, contre 64 % de partisans du Parti démocrate américain.

Selon le sondage, seuls 23 % des Américains sont satisfaits de la situation aux États-Unis.

L’enquête a été menée entre le 2 et le 22 janvier 2023 et 1011 citoyens américains y ont participé, de toutes les régions aux États-Unis.

Et la semaine dernière, l’ancien président américain Donald Trump a pris une avance de trois points dans la course de 2024 contre l’actuel président Joe Biden, selon un nouveau sondage.

Selon le sondage, la part des électeurs démocrates qui pensent que Biden devrait être le candidat démocrate a chuté de 6 points de pourcentage depuis le scrutin de juin.

Et les Américains avaient exprimé, dans un précédent sondage d’opinion, mené par l’université de Suffolk et USA Today, qu’ils voulaient un président de moins de 65 ans, et rejeté à nouveau la candidature des anciens présidents Donald Trump et de l’actuel président Joe Biden.

De même, un sondage de l’Université Quinnipiac publié en novembre a montré qu’une majorité d’Américains considèrent la candidature de Trump à la présidence comme une « mauvaise idée ».

Source: Médias