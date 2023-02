Les forces d’occupation poursuivent leur siège contre la ville palestinienne de Jéricho, en Cisjordanie, pour la sixième journée consécutive.

Les soldats d’occupation ont installé, depuis samedi dernier, des points de contrôle militaires et des blocs de ciment aux entrées de la ville, où elles procèdent à l’arrestation et aux fouilles des véhicules des citoyens, entravant leur entrée et sortie à Jéricho.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تواصل نشر حواجزها على مداخل أريحا واحتجاز مئات المركبات. pic.twitter.com/I61UFJjzc4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 2, 2023

Entre-temps, des affrontements ont éclaté entre Palestiniens et soldats d’occupation dans le camp d’Aqabat Jaber, situé au sud de Jéricho. Les citoyens tentaient de faire face à l’incursion des forces d’occupation israéliennes dans la ville.

Des bombes lacrymogènes et assourdissantes ont été tirés de façon intensive sur des jeunes Palestiniens rassemblés à l’entrée du camp.

Les forces d’occupation israéliennes ont annoncé, le 28 janvier, qu’une fusillade avait eu lieu près d’un restaurant dans la ville de Jéricho.

L’occupation a indiqué que ses forces avaient commencé à ratisser la zone à la recherche de l’auteur de cette fusillade.