Les renseignements militaires libanais ont arrêté un syrien suspecté de contacts avec le Mossad israélien qui lui aurait demandé d’incendier les zones boisées dans certaines régions du Liban.

Né en 2003, le syrien M.D. est entré au Liban d’une manière légitime où il a séjourné chez un proche dans la région de la Bekaa.

Sur Facebook, il a posté une annonce de demande d’emploi et de séjour. Un syrien l’a contacté et lui a proposé de travailler dans une usine de pierres dans la région de Anqoune, au sud du Liban en échange de 10 dollars par jour comme émoluments.

Une semaine après s’être installé dans ce village, un homme prétendant être de nationalité syrienne du sobriquet Abou Omar et vivre en Turquie lui a parlé via Messenger et lui a proposé de travailler pour lui en réalisant certaines missions en échange de sommes d’argent.

L’une de ces missions consistait à surveiller et photographier une usine dans un village du casa de Nabatiyyeh. Le syrien capturé a exécuté la mission et lui a envoyé une vidéo filmant l’usine et les arbres qui l’entourent. Il a reçu en échange 270 dollars via un bureau de transferts de fonds dans la ville de Saïda.

Plus tard Abou Omar lui a demandé d’incendier l’usine et de trouver quelqu’un pour l’y aider. Le syrien a accepté au début mais il a plus tard tenté de s’abstenir de réaliser cette mission surtout qu’il n’a trouvé personne pour l’assister.

Par la suite, il lui a envoyé via Whatsap une image aérienne d’une rue de la ville de Saida, à proximité de la place de l’Etoile et lui a demandé de la filmer dans deux vidéos avec son portable : une depuis une voiture et une autre depuis une moto. Il a exécuté cette mission en échange de 150 dollars us qu’il a perçus via une personne travaillant dans le noir à Saïda.

Des sources sécuritaires ont assuré pour al-Manar que le syrien en question a été arrêté alors qu’il en est à ses débuts avec Abou Omar. Il a assuré durant son interrogatoire qu’il ne savait pas que son employeur était israélien. Mais en recoupant les informations, il s’est avéré que les mêmes missions avaient été exigées d’autres agents manifestement recrutés par le Mossad.

Les services libanais en ont conclu que ce dernier exige de nouvelles missions à ses agents, dont entre autres celle d’incendier les zones boisées dans plus d’une région libanaise afin de faciliter le travail de ses drones en cas d’attaques contre le Liban.

Selon les sources sécuritaires libanaises, les aveux du Syrien arrêté ont permis de comprendre qui est derrière les incendies qui se sont déclarés ces deux dernières années et dont les causes n’ont jamais été élucidées.

Source: Al-Manar