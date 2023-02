Le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce jeudi que « la Russie n’a lancé aucune action militaire, mais tentait d’y mettre fin ».

« Je veux le redire : nous n’avons lancé aucune action militaire, nous essayons d’y mettre fin », a déclaré Poutine lors d’une réunion avec des représentants de l’industrie aéronautique.Ces hostilités ont été déclenchées par les nationalistes ukrainiens et ceux qui les ont soutenus. en 2014, lorsque le coup d’État a été perpétré, tout a commencé par là, suivi d’événements en Crimée et dans le Donbass.

Poutine a indiqué que « l’Ukraine avait déclenché une guerre il y a huit ans contre les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk », soulignant « qu’elles ont tué le plus possible de personnes ».

Poutine a souligné que « la capacité de la Russie à résister aux menaces économiques a été une surprise pour ceux qui veulent créer des problèmes pour la Fédération de Russie dans ce domaine, au point de faire pression sur la Russie avec des partenaires étrangers », suggérant « qu’ils ne s’immiscent pas dans les affaires intérieures de la Russie « .

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a appelé les pays de l’Union européenne à doter l’Ukraine de systèmes de missiles à longue portée et de chasseurs.

Mitsola a déclaré, lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé à Bruxelles aujourd’hui, pour assister au sommet de l’Union européenne, que « les pays de l’Union européenne devraient envisager de fournir des systèmes de missiles à longue portée et des chasseurs à l’Ukraine pour défendre sa liberté ».

Le commissaire aux affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell, avait annoncé plus tôt dans la journée que le Conseil européen avait accepté de fournir un nouveau programme d’aide à l’Ukraine d’une valeur totale de 545 millions d’euros.

Hier mercredi, Zelensky a exigé que « les alliés de son pays lui remettent des avions de combat dès que possible pour repousser les forces russes, après avoir fait la même demande à Londres lors du début d’une tournée européenne surprise ».

Source: Médias