Le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen à Beyrouth a rapporté samedi, que « le premier avion en provenance d’Italie, chargé d’aide pour la Syrie, d’un homme d’affaires tunisien, est arrivé à l’aéroport de Beyrouth dans la capitale libanaise ».

Le chef de la délégation médicale venant d’Italie, Tammam Youssef, a déclaré : « Cette avion est un message de solidarité du peuple italien au peuple syrien ».

Il a ajouté, « Il y a 4 ambulances, en plus des vêtements et du matériel médical, parmi ces avions (qui devraient arriver) », soulignant « qu’il y a un troisième avion qui va décoller dans les prochains jours d’Italie, et transporter une aide supplémentaire au peuple syrien ».

De son côté, le ministre des Travaux publics et des Transports du Liban, Ali Hamiyeh, a déclaré que « le premier avion d’aide humanitaire pour la Syrie (à l’aéroport de Beyrouth) était italien aujourd’hui, et il a atterri à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, transportant de l’aide en Syrie après le tremblement de terre qui l’a frappée ».

Hamieh a ajouté que « l’atterrissage de l’avion italien intervient « en application de la décision du gouvernement libanais d’ouvrir notre espace aérien et nos ports à tous les avions de transport souhaitant apporter une aide à la Syrie ».

Hamieh a confirmé à Sputnik que « deux avions italiens arriveraient ce soir à l’aéroport de Beyrouth, ajoutant que « la cargaison des deux avions devrait partir immédiatement de Beyrouth vers Damas, par voie terrestre, via le poste frontière d’Al-Masnaa ».

Source: Médias