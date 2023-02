Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a remercié les équipes israéliennes pour leur contribution et leur soutien aux efforts de recherche et de sauvetage à Kahramanmaras frappée par le tremblement de terre, et ce lors d’une conférence de presse conjointe, ce mardi 14 février, avec son homologue israélien Eli Cohen. Il a déclaré que l’entité sioniste a été l’un des premiers pays qui a envoyé de l’aide en Turquie. Faisant remarquer que ses équipes de secours au sauvé 19 personnes des décombres et que l’entité sioniste a acheminé 70 tonnes d’aides.

Cavusoglu a par la même occasion appelé son homologue israélien à préserver le statut de la Mosquée Al-Aqsa. Il a rapporté avoir perçu lors de ses tractations avec les Israélien, des engagements de la part du nouveau gouvernement israélien concernant le maintien du statut d’al-Qods.

De son côté, Cohen a fait part de la solidarité « d’Israël » avec le peuple turc en ces temps difficiles, s’engageant à faire tout ce qui est nécessaire pour lui apporter de l’aide.

« Nous sommes reconnaissants pour ce que la Turquie a fait pour la communauté juive. De nombreux Israéliens ont exprimé leur volonté de contribuer aux efforts de soutien », a-t-il ajouté.

L’entité sioniste a envoyé deux délégations d’aide en Turquie. La première s’est rendue dans la ville d’Adana afin de « se faire une première idée de la situation sur le terrain », comme le rapporte The Times of Israel. Par la suite, le gouvernement de l’occupation israélienne a envoyé une autre mission « plus importante » qui comprend « une aide humanitaire étendue en coopération avec d’autres organismes d’aide ».

Selon les médias israéliens, cette deuxième délégation comprend des équipements de recherche et de sauvetage du Home Front Command des Forces de défense israéliennes (FDI), une unité chargée de la recherche et du sauvetage de personnes, principalement en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

Une délégation abrège sa mission

Une délégation israélienne de l’organisation United Hatzalah, spécialisée dans les secours d’urgence, avait envoyé un groupe de 40 bénévoles – des professionnels de la médecine de manière générale – vers le sud de la Turquie et en particulier à Marash, l’une des villes les plus durement touchées par le tremblement de terre de la semaine dernière.

Alors qu’elle devait rester dix jours, elle a décidé le 12 février d’abréger sa mission en Turquie et de repartir en Israël en raison « d’inquiétudes liées à la sécurité », a fait savoir le groupe dimanche, évoquant «une menace concrète et immédiate ».

Selon le site d’information israélien Time of Israel, un porte-parole de l’organisation a indiqué que cette décision avait été prise en raison de deux inquiétudes majeures : la proximité avec la frontière syrienne et avec la ville de Gaziantep, où Daech a mené des activités au fil des années, et les troubles croissants au sein de la population turque qui dénonce une réponse gouvernementale médiocre suite au cataclysme.

