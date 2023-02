Le premier représentant adjoint de la Fédération de Russie auprès des Nations unies, Dmitry Polyansky, a annoncé que « Moscou a demandé au Conseil de sécurité de tenir une réunion le 22 février » concernant les dernières informations sur l’explosion des gazoducs Northern Stream ».

Polyansky a écrit sur sa chaîne dans Telegram, « qu’à la lumière des nouvelles informations sur l’explosion du gazoduc North Stream, nous avons demandé une réunion du Conseil de sécurité le 22 février à 15h00 à New York (23h00 heure de Moscou) ».

Dans un contexte annexe, la Douma russe entend, demain jeudi, examiner une demande d’enquête internationale urgente sur l’attaque terroriste contre les deux gazoducs Northern Stream ».

Une source à la Douma a déclaré que « le conseil a inscrit à l’ordre du jour de la session plénière du 16 février un projet d’appel de la Douma aux Nations unies, avec une proposition d’enquête internationale immédiate sur le crime commis par les États-Unis le 16 septembre 26 février 2022 en mer Baltique. »

Plus tôt ce mois-ci, le journaliste américain Seymour Hersh a accusé les médias et les éminentes autorités américaines de « dissimuler l’histoire de l’implication de Washington dans l’attentat des gazoducs North Stream ».

Le 8 février, Hersh a publié un article sur son enquête sur les explosions dans les gazoducs, dans lequel il a déclaré que « lors des manœuvres Baltops de l’OTAN à l’été 2022, des plongeurs américains ont installé des explosifs sous les gazoducs, après quoi les Norvégiens les ont activés 3 mois plus tard ».

Hersh a souligné: « Le président américain, Joe Biden, a décidé de saboter North Stream après plus de 9 mois de discussions secrètes avec l’équipe de sécurité nationale. »

Selon lui, « la Maison Blanche appréhender qu’en raison du fonctionnement de la ligne, l’Allemagne ne veuille pas fournir d’aide à l’Ukraine ».

Le 26 septembre 2022, des attentats ont eu lieu simultanément sur deux pipelines exportant du gaz russe vers l’Europe. Le président Vladimir Poutine a déclaré que « l’explosion du gazoduc Nord Stream est clairement une attaque terroriste ».

L’Allemagne, le Danemark et la Suède n’ont pas exclu que le sabotage était intentionnel.

Et la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé, plus tôt, que « l’incident de fuite dans les pipelines Nord Stream 1 et 2 s’est produit dans la zone contrôlée par les services de renseignement américains ».

