Lors d’une audience accordée, le mercredi 15 février, à des habitants de la province de l’Azerbaïdjan de l’Est qui se sont rendus à Téhéran à l’occasion de l’anniversaire du soulèvement des habitants de Tabriz le 18 février 1978, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei a rendu hommage à la participation « historique » des Iraniens à la marche grandiose du 11 février qui a marqué le 44e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique.

« Le samedi 11 février était historique. Les gens ont précisément créé une épopée à travers le pays. La campagne de propagande, les problèmes que les gens ressentent, les provocations des ennemis, le temps glacial et la température en dessous de zéro dans certaines parties du pays ont tous été stigmatisés par la chaleur de la foi et de la perspicacité du peuple iranien », s’est-il félicité.

L’ayatollah Khamenei a également souligné que la nation iranienne avait transmis le message de son « soutien total » à l’Ordre islamique à travers sa participation à la marche du 11 février.

« Le message de la nation iranienne à l’occasion de la marche du 22 Bahman (calendrier iranien) était un soutien total à la Révolution islamique et à l’Ordre de la République islamique. C’était plus fort que toutes les voix », a déclaré le Leader.

« Bien sûr, il y a eu des voix opposées et dissidentes. Les ennemis – l’empire mondial des médias, qui est entre les mains des sionistes et des Américains – ont essayé de faire prévaloir les voix [opposantes], mais non ; [ils ne pouvaient pas. La voix de la nation a prévalu sur la voix des autres.»

L’ayatollah Khamenei a évoqué les émeutes déclenchées dans le pays : « L’un des principaux objectifs des émeutes de l’automne dernier à Téhéran et dans d’autres villes étaient de faire oublier au peuple ce même 11 février. Mais les gens ont persévéré et sont venus. Cette persévérance est bénie. »

« Ce qui octroie à la nation son identité, sa grandeur, c’est sa résistance et son endurance. Il ne faut pas défaillir, désespérer, il ne faut pas se laisser intimider par les fanfaronnades de l’ennemi », a-t-il préconisé.

« Certains pensaient que la République islamique est dans l’impasse. Et bien si nous sommes dans une impasse, pourquoi l’ennemi dépense-t-il autant d’argent pour nous renverser ? Si un gouvernement est dans l’impasse, il n’est utile de dépenser autant de moyens pour le renverser, il se renversera tout seul ! », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « Des milliards de dollars sont dépensés dans le monde pour dérouter la République islamique. Ils en parlent ouvertement. Pourquoi font-ils cela ? Si nous sommes dans l’impasse, si nous sommes en train de nous effondrer – comme ils veulent le faire croire – ils n’ont pas besoin de dépenser autant d’argent. »

« Les progrès de la nation iranienne dans différents secteurs tels que la défense, l’industrie et les infrastructures ont exaspéré l’ennemi », a souligné le Leader de la Révolution islamique.

Source: Avec PressTV