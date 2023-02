A l’occasion de la grande fête d’al-Mab’ath, qui célèbre la révélation du message de l’Islam au Prophète Mohammad (P), le samedi 18 février, le Guide suprême de la Révolution islamique l’imam Khamenei a affirmé que la principale raison de la diffusion de l’iranophobie dans le monde est le « soutien ouvert de la République islamique au peuple palestinien. »

Lors de cette rencontre au cours de laquelle il a reçu en audience les responsables gouvernementaux, les ambassadeurs des pays islamiques en poste à Téhéran, il a fait part que la question de la Palestine est l’une des faiblesses et des blessures importantes de la nation islamique.

« Un peuple et un pays ont été complétement soumis à une oppression sans fin par un régime sauvage et cruel sous les yeux du monde islamique. Les pays islamiques, avec toutes leurs richesses, leurs capacités et leurs potentiels, se contentent de regarder cela se produire», a-t-il affirmé, selon son site officiel Khamenei.ir

Selon lui, ces pays sont devenus faibles en raison du silence qu’ils ont adopté face aux crimes que les sionistes ont commis et en raison de leur coopération avec le régime sioniste.

« La situation a atteint un point tel que les États-Unis, la France et plusieurs autres pays se sont arrogé le droit de s’ingérer dans le monde islamique sous prétexte de l’aider à résoudre les problèmes des musulmans. Alors qu’ils sont impuissants et incapables de résoudre et de gérer les problèmes dans leur propre pays », a-t-il ajouté.

L’imam Khamenei a souligné : « si, dès le premier jour, les gouvernements islamiques avaient écouté les paroles des bienveillants, y compris celles des grands érudits de (la hawza) de Nadjaf et s’ils s’étaient fermement opposés au régime usurpateur [sioniste], la situation en Asie de l’ouest aurait été différente aujourd’hui et la nation islamique aurait été plus unie et plus forte à bien des égards. »

Se référant aux positions claires et ouvertes de la République islamique en faveur des Palestiniens opprimés, il a déclaré : « La République islamique ne se soucie pas de ce que les autres pensent. Tout en soutenant et en défendant ouvertement la nation palestinienne, elle continuera à les aider dans tous les domaines, par tous les moyens dont elle dispose. »

Selon le numéro un iranien, « les ennemis mettent l’accent sur la propagation de l’iranophobie en raison du soutien de la République islamique à la Palestine ».

« Malheureusement, les gouvernements qui ont la charge d’aider le peuple palestinien sont d’accord avec les actes iranophobes des ennemis de l’Islam. »

L’imam Khamenei a ajouté que pour surmonter tous les problèmes, la Oumma islamique doit revenir aux enseignements de la Révélation du message islamique, et qu’il doit y avoir unité et empathie entre les nations musulmanes ainsi qu’une coopération réelle, et non superficielle, entre les gouvernements islamiques.