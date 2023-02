Le journal américain Politico remet en question la promesse du président américain Joe Biden lors de sa visite surprise à Kiev que les États-Unis continueront de soutenir l’Ukraine.

La Conférence de Munich sur la sécurité a été créée dans le but de promouvoir le dialogue entre adversaires, mais la conférence, dans sa 59e édition cette année, s’est concentrée sur les alliés et les amis plutôt que sur les ennemis.Avant la réunion, certains ont averti que la conférence deviendrait une plate-forme pour personnes partageant les mêmes idées, selon le journal américain Politico.

Selon le journal, la conférence, dans sa dernière édition, « a renforcé certaines inquiétudes quant à la survie de tous les partenaires occidentaux au régime de l’Ukraine, car depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé son opération militaire, les alliés ne se sont pas mis d’accord sur des objectifs clairs de leur soutien à la crise en Ukraine. »

Selon le journal, « l’Ukraine était ferme dans sa position sur la Crimée, les réparations de guerre et les garanties de sécurité, mais le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Schultz et le Premier ministre italien de l’époque, Mario Draghi, ont évoqué la question d’un cessez-le-feu ».

Et en janvier dernier, un rapport a confirmé que « le directeur de la CIA, William Burns, avait exhorté le président ukrainien Volodymyr Zelensky à faire des progrès significatifs sur le champ de bataille le plus rapidement possible, car le montant du soutien militaire pourrait commencer à diminuer ».

Les avertissements de Burns sont venus après des prédictions selon lesquelles la Chambre des représentants américaine contrôlée par les républicains commencerait bientôt à réduire les subventions.

Un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que « Kiev craignait que certains membres de l’administration du président Joe Biden ne soient heureux d’utiliser le Congrès comme prétexte pour mettre fin à l’aide militaire et encourager l’Ukraine à accepter de réduire ses objectifs de guerre ».

« Bien sûr, cela peut contredire la promesse de Biden lors de sa visite surprise à Kiev que « les États-Unis continueront à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra, mais sans objectifs précis, même cet engagement présidentiel pourrait être torpille », a souligné Politico.

Il y a quelques jours, le journal Foreign Policy constatait que « la dissuasion américaine envers la Russie en Ukraine avait échoué, malgré que les alliés occidentaux de Kiev aient fourni à l’armée ukrainienne des missiles Javelin et Stinger, de l’artillerie et, plus récemment, des missiles modernes.

