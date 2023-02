Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari annonce le lancement, dès l’année prochaine, d’une Ecole supérieure de technologie des systèmes de drones.

« Les préparatifs sont en cours », fait-il savoir, à l‘occasion de sa visite, aujourd’hui, dans la wilaya de Tipasa.

Le ministre était accompagné par le ministre de l’Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid. Selon lui, l’ouverture de cette Ecole supérieure de technologie des systèmes de drones interviendra en « septembre prochain dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah à Alger, après achèvement de toutes les procédures».

Kamel Baddari affirme également que son secteur s’attelle actuellement à « l’élaboration des programmes de cette Ecole, avant son lancement après l’achèvement des procédures y inhérentes ».

« Cette Ecole va constituer une valeur ajoutée à la micro-technologie, de manière à permettre à l’Algérie d’avoir sa place dans le monde des technologies, au double plan local et international », relève-t-il.

Auparavant, les deux ministres, accompagnés du wali de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta, ont procédé à l’inauguration du groupement des startups au Centre universitaire Abdallah Morsli de Tipasa, regroupant six universités du pays. Sur place, la délégation ministérielle a également visité une exposition consacrée aux startups et aux centres de recherche scientifique. Les ministres ont aussi discuté avec de nombreux étudiants chercheurs et des porteurs de projets.

Source : interlignes