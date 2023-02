Le Hezbollah a présenté au peuple palestinien et à toutes ses factions de la résistance, en particulier le Jihad islamique, ses plus sincères condoléances et ses félicitations pour « les martyrs qui ont affronté avec bravoure et détermination la machine de terrorisme et d’agression sioniste dans la ville de Naplouse ».

Dans un communiqué publié le mardi 23 février, « le Hezbollah a fermement condamné l’agression sioniste odieuse contre la chère ville de Naplouse, qui a fait dix martyrs et plus d’une centaine de blessés, dont plusieurs grièvement atteints ».

Et d’ajouter : « la brutalité et la cruauté des forces d’occupation israéliennes à l’encontre des civils innocents confirment une fois de plus que seuls les fusils des combattants de la résistance et leurs honorables avant-bras sont capables de dissuader cet ennemi et de mettre un terme à son arrogance et à son terrorisme ».

Le Hezbollah a en outre exprimé sa « solidarité et son soutien au peuple palestinien dans toutes les options prises par ses honorables dirigeants afin de préserver sa sécurité et libérer sa terre ».

Source: AlManar