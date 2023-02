Le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel Malik Al-Houthi, a affirmé ce jeudi, que « l’agression a systématiquement tué des milliers de civils et détruit les infrastructures au Yémen ».

Al-Houthi a déclaré lors d’un discours à l’occasion de l’anniversaire du président martyr Saleh Al-Samad, que « le mouvement a mené une enquête à travers laquelle il était parvenu à une certaine conclusion, que les USA ont poussé l’Arabie saoudite à viser le martyr Al-Samad en tant que cible prioritaire ».

Al-Houthi a souligné que « les USA ont admis que ce sont eux qui dirigent les opérations de bombardement, et ils jouent le rôle de supervision de l’agression depuis son début ».

Il a ajouté : « Le rôle saoudien et émirati dans l’agression est exécutif, car ils mettent en œuvre ce que Washington leur dicte ».

Le chef du mouvement Ansarullah a souligné que « les pratiques de la coalition d’agression ont causé un grand tort au peuple yéménite, que ce soit au niveau des massacres et des destructions, du siège et de la famine, ou au niveau de la santé ».

Le niveau de nos capacités militaires a évolué depuis le début de l’agression

Al-Houthi a déclaré : « Il y a toujours une zone importante du Yémen qui représente sa profondeur stratégique et traduit l’incapacité de l’occupation saoudienne à la contrôler ».

Il a ajouté : « L’agression à laquelle nous assistons à ce stade est la plus cruelle de l’histoire, compte tenu de la taille des armées et des conditions difficiles dont souffre notre peuple ».

« Si on regarde la situation aujourd’hui par rapport au début de l’agression, et aux années précédentes, il y a une très grande différence dans le niveau des capacités militaires yéménites », a expliqué le chef du mouvement Ansarullah.

Al-Houthi a ajouté : « La cohésion populaire est un pilier fondamental pour le développement des capacités militaires », commentant « nous devons prêter attention aux capacités militaires et affronter toutes les tentatives des ennemis de briser la volonté du peuple yéménite ».

Les USA cherchent à entraver les efforts omanais

Le chef du mouvement Ansarullah a souligné : « Les États-Unis d’Amérique cherchent à faire obstruction aux efforts omanais, qui consistent à éloigner la coalition de tout accord ou entente, et cela est totalement inacceptable », ajoutant que « le dossier humanitaire est une priorité dans les négociations. »

Il a souligné que « la coalition américaine ne peut se soustraire à aucune obligation ou accord car elle représente la partie agressive contre le Yémen ».

Al-Houthi a commenté : « Que les Américains, les Britanniques, les Saoudiens et les Emiratis sachent qu’ils doivent assumer leurs responsabilités dans le cadre de tout accord ».

Et il a ajouté : « Les sources de richesse sont occupées par la coalition, qui les contrôle, et en a privé le peuple pendant 8 ans », reprochant à la coalition de priver le peuple yéménite de sa richesse.

Il a ajouté : « Les USA essaient de reporter le retrait des forces étrangères du Yémen pour une durée indéterminée, et cette question est essentielle pour nous et nous ne l’acceptons pas ».

Il a souligné que « le Yémen ne peut accepter la présence de forces d’invasion ou d’occupation dans une province ou une île, car ce serait une ingérence directe dans les affaires de notre pays ».

Il a noté que « la présence américaine et britannique au Yémen est une agression et une occupation, et elle ne peut être acceptée, et nous la traitons comme une force d’occupation ».

Il s’est adressé à Washington en disant : « Vous devez retirer vos forces du Yémen », commentant « nous cherchons à vaincre vos forces, que ce soit dans les provinces ou les îles, et nous continuerons avec toutes les options pour purifier notre pays ».

Il y a quelques jours, un membre du bureau politique du mouvement Ansarullah, Ali al-Qahoum, a accusé « les États-Unis d’entraver la mise en œuvre du dossier humanitaire au Yémen », notant « qu’il y a des tergiversations et du chantage de sa part concernant la question des salaires et des prisonniers. »

Ce mois-ci, l’agression américaine a intensifié sa présence militaire au large des côtes yéménites, dans le but de poursuivre la guerre au Yémen.

Al-Houthi : L’un des plus gros mensonges est de considérer l’Iran comme un ennemi et « Israël » comme un ami

Al-Houthi a indiqué que « pointer une certaine hostilité envers l’Iran est une grande erreur parce qu' »Israël » est l’agresseur contre les Palestiniens et les Libanais ».

Il a souligné que « les positions de l’Iran sont honorables, et c’est le plus grand partisan de la cause palestinienne et de la résistance au Liban, et c’est ce qui inquiète Israël ».

Hier, le mouvement Ansarullah a condamné la prise d’assaut de Naplouse par les forces d’occupation israéliennes et le massacre sanglant qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les Palestiniens.

Il a ajouté : « Le rôle des normalisateurs n’est plus de trahir, mais plutôt de soutenir l’occupation dans l’oppression du peuple palestinien ».

Le chef du mouvement Ansarullah a souligné que « l’un des plus grands mensonges flagrants est de considérer l’Iran comme un ennemi et « Israël » comme un ami ».

Al-Houthi a affirmé que « les Émirats arabes unis sont aujourd’hui exploités par Israël pour des raisons économiques et abritent désormais les plus grandes mafias israéliennes ».

Al-Houthi : Le martyr Al-Samad a joué un rôle dans la préservation des rangs nationaux

Concernant le rôle du martyr Al-Samad, Al-Houthi a expliqué qu' »Al-Sammad assumait la responsabilité dans les circonstances qui nécessitaient de grands efforts pour préserver les rangs nationaux yéménites ».

Il a poursuivi : « Le martyr al-Samad a travaillé pour activer les autorités officielles, la mobilisation populaire et le soutien continu de l’armée et des comités populaires de l’époque ».

Et d’ajouter : « la situation officielle après l’assassinat du martyr al-Samad est restée cohérente, ainsi que la situation du peuple et des fronts ».

Et de conclure : « La décision d’assassiner le martyr al-Samad leur a fait imaginer qu’en le ciblant, ils laisseraient un vide qui leur permettrait d’atteindre leurs objectifs, mais ils ont échoué à tous les niveaux ».

