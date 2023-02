Le commandant de la marine américaine a affirmé que « la marine chinoise jouit de grands avantages par rapport à sa concurrence américaine » ajoutant que « la flotte chinoise est la plus importante et jouit d’une plus grande capacité de construction des navires », craignant que « la Chine ne cherche à projeter sa puissance à travers les océans ».

Le commandant de la marine américaine Carlos del Toro a révélé que la marine chinoise « jouit d’avantages significatifs sur son rival américain, notamment une flotte plus importante et une plus grande capacité de production de navires « .

S’exprimant au National Press Club, del Toro a déclaré que les Chinois « possédent maintenant une plus grande flotte, donc ils étendent cette flotte dans le monde entier, par conséquent Washington devrait moderniser la flotte américaine en guise de réponse ».

« Nous avons besoin d’une marine plus importante en termes de quantité, nous avons besoin de plus de navires à l’avenir, des navires plus modernes, en particulier ceux qui peuvent contrer cette menace », a déclaré le responsable américain.

Del Toro a ajouté : « Les chantiers navals de la marine américaine ne peuvent pas égaler la production des navires chinois, comme c’est également le cas avec la taille de la flotte ».

« La Chine compte 13 chantiers navals, et dans certains cas, le chantier naval chinois a une plus grande capacité, que tous nos chantiers navals réunis, et c’est une menace réelle », a-t-il déclaré.

Actuellement, la flotte américaine compte moins de 300 navires, tandis que la marine chinoise atteindra 400 navires dans les prochaines années, contre environ 340 navires actuellement, selon CNN.

Alors que les informations publiées par Pékin indiquent que la flotte navale chinoise comprend 777 navires de mer différents, et les chiffres de CNN peuvent avoir négligé certains types de navires de mer en les comptant.

Selon le plan maritime américain 2022, publié l’été dernier, l’objectif du Pentagone est « d’avoir 350 navires habités d’ici 2045 », un nombre encore bien en deçà des attentes de la flotte chinoise.

Avant que cet objectif ne soit atteint, la flotte américaine devrait diminuer à mesure que les navires plus anciens seront retirés dans les années à venir, selon un rapport de novembre du Bureau du budget du Congrès américain.

Le discours du secrétaire américain à la Marine a de fortes connotations, mais il n’est pas sans appeler à allouer des budgets plus importants pour construire la force navale américaine, et indique la crainte des milieux militaires américains face à la puissance navale croissante des pays adverses.

Les paroles de Del Toro interviennent alors que la Chine participe avec la Russie et l’Afrique du Sud à des exercices navals qui ont commencé ce Jeudi dans l’océan Indien, et ont suscité des inquiétudes en Occident quant aux conséquences de la coopération militaire russo-chinoise-africaine.

Source: Médias