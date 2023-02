Deux jours après l’opération du Huwara près de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée, au cours de laquelle 2 colons ont été tués, son ou ses auteurs n’ont pas encore été arrêtés.

Selon le journal de gauche Haaretz, citant des sources de l’armée d’occupation israélienne, ce sont deux Palestiniens qui auraient réalisé cette opération.

« Deux Palestiniens armés ont ouvert le feu à une proche distance d’une voiture israélienne sur la rue 60 puis se sont apparemment retirés à pieds », a indiqué le journal.

Selon lui, les deux tués israéliens sont un soldat et son frère qui vivent dans la colonie Har Brakha en Cisjordanie occupée.

Les sources de l’armée ont déclaré au journal que cette dernière connait l’identité de ceux qui ont réalisé cette opération mais n’est pas parvenue à les capturer.

L’auteur de l’opération aurait pu parvenir à prendre la fuite avec l’aide des habitants palestiniens, pendant les offensives réalisées par les bandes de colons contre ces habitants.

« Les forces de l’armée ont imposé dans la soirée du dimanche un blocus à Huwara interdisant les entrées et les sorties mais lorsque les colons ont lancé leurs attaques contre les maisons, les véhicules et les biens des Palestiniens dans la localité Huwara, nos forces ont été contraintes de renoncer aux opérations de recherche et de traque afin de contrôler la situation », rapporte Haaretz.

300 attaques de colons…

Au lendemain de ces attaques, le responsable du dossier des colonies au nord de la Cisjordanie, Ghassan Daghlas a indiqué que les colons ont exécuté 300 agressions dans la nuit de dimanche à lundi, dans les localités de Huwara, Bourine et Assirat al-Qabilat.

Les habitants de Huwara font état de 400 à 500 colons qui ont participé à ces offensives et ils ont tout brûlé sur leur chemin en traversant l’artère principale de Huwara : les voitures, les maisons, les commerces, les ateliers…

Dans un nouveau bilan dans cette localité, ils ont incendié et détruit entièrement 35 maisons, 40 partiellement et y ont brûlé 100 véhicules.

Le Croissant rouge palestinien a indiqué que 3 de ses ambulances ont été attaqués et 390 palestiniens ont dû être hospitalisés.

Il y a eu un martyr lors d’une attaque de colons contre la localité de Zaatarat, proche de Naplouse.

Comme les jours de la nakba

Ces attaques leur ont rappelé les jours de la Nakba, date de l’usurpation de la Palestine en 1948, ont rapporté les plus vieux à la chaine d’al-Manar.

A l’heure de l’écriture de l’article, toute la région de Naplouse et ses environs sont encerclés par les forces d’occupation israéliennes qui ont mobilisé deux bataillons supplémentaires pour interdire toute entrée et sortie.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant a dit s’attendre à « des jours difficiles que ce soit en Cisjordanie, à Jérusalem ou al-Qods ».

Le journal Haaretz a accusé, dans son éditorial du 28 février, les autorités israéliennes de complicité et fait part qu’il redoute une propagation des violences.

3 opérations dans la soirée de lundi.

Dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu trois opérations de résistance dans plusieurs endroits.

Deux dans la vallée du Jourdain, à proximité d’Ariha (Jéricho) à l’est de la Cisjordanie occupée. un colon y a été tué et 4 autres ont été blessés dont certains grièvement.



Dans la première opération, le colon qui était au volant de sa voiture a succombé dans des tirs de feu. Les quatre autres ont été blessés dans la seconde, réalisée à peu près dix minutes plus tard, presque au même endroit. L’état de santé de deux d’entre eux est engagé, indiquent les médias israéliens.

Selon le correspondant d’al-Manar en Cisjordanie occupée, Khaled al-Faqih, les médias israéliens rapportent que les auteurs des deux opérations sont les mêmes et ils sont deux.

Il indique que l’opération a eu lieu simultanément avec un discours prononcé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, « alors qu’il se vantait de la force de dissuasion de l’armée israélienne ».

Cette double opération est d’autant plus grave qu’elle a été réalisée dans cette région située à proximité de la frontière avec la Jordanie est ultrasécurisée par la présence d’une base militaire israélienne, selon l’analyse de Faqih.

Quant à la 3eme opération de résistance de lundi soir, elle a eu lieu plus loin, dans la région de Wadi al-Haramiyyah, à Ramallah.

Un officier israélien a été blessé avec une pierre lorsque sa voiture a fait l’objet de jets de pierres. Selon les médias israéliens, son état de santé est engagé.

3 colons ont aussi été touchés par des pierres dans cette même zone, dont un officier et un soldat. Selon certains médias palestiniens, le bus à bord duquel ils se trouvaient a pris feu.

