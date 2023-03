Les forces armées russes ont éliminé près de 640 militaires ukrainiens sur toute la ligne de front ces dernières 24 heures, a rapporté le 2 mars le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération spéciale.

Environ 270 d’entre eux ont été tués sur l’axe de Donetsk, jusqu’à 160 dans la direction de Krasny Liman, et plus de 50 sur l’axe de Koupiansk.

Les forces de Kiev ont également perdu jusqu’à 80 de leurs soldats sur les axes de Donetsk-Sud et de Zaporojié, et autant dans la région de Kherson.

Par ailleurs, un poste de communication a été frappé près d’Avdeïevka, en république populaire de Donetsk (RPD).

Dans cette zone, un dépôt de munitions a également été bombardé. Deux autres sites de ce type ont été démolis dans les régions de Kherson et de Kharkov.

Armes détruites

Des chasseurs russes ont abattu un bombardier ukrainien Su-24 près de Mikhaïlovka et un hélicoptère Mi-8 près de la localité Kourakhovka, les deux en RPD.

L’artillerie russe a en outre anéanti deux obusiers D-30, deux canons automoteurs Gvozdika, ainsi que quatre Msta-B.

Un système de défense antiaérienne Bouk M-1 a été détruit près de la ville de Kramatorsk. Un radar du système sol-air S-300 a été détruit près de Nikopol, dans la région de Dniepropetrovsk, avec plusieurs chars et autres blindés.

La défense aérienne russe a abattu 14 drones ainsi qu’un projectile de lance-roquettes multiples HIMARS.

En 24 heures, 89 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 195 zones.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 393 avions, 212 hélicoptères et 3.295 drones. Elle a détruit 407 systèmes de défense antiaérienne, 8.105 chars et autres blindés, 1.045 véhicules de lance-roquettes multiples, 4.247 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 8.518 autres équipements militaires.

