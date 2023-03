Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a émis l’espoir samedi que les « discussions constructives » qu’il poursuivait avec l’Iran allaient ouvrir la voie à des « accords importants » sur le dossier du nucléaire iranien.

Au second jour de sa visite à Téhéran, M. Grossi a eu des entretiens au plus haut niveau puisqu’il a rencontré le président iranien, Ebrahim Raïssi, dans l’après-midi. Au cours de cette première rencontre entre les deux hommes, le chef de l’agence de l’ONU « a exprimé sa satisfaction d’avoir obtenu un agenda commun » avec l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) « sur des mesures de coopération », a relaté l’agence officielle Irna.

Un peu plus tôt, M. Grossi avait salué l' »atmosphère de travail, de franchise et de coopération » dans lesquelles se déroulaient les discussions avec les responsables iraniens. Il a indiqué qu’il tirerait le bilan de sa visite à son retour à Vienne, siège de l’AIEA, en fin de journée.

Mais, sans attendre, le diplomate argentin s’est déclaré persuadé que, avec les « discussions constructives » qu’il avait déjà eues, « nous allons ouvrir la voie à des accords importants ».

Après sa réunion avec M. Grossi, le chef de l’OIEA, Mohammad Eslami, a assuré que les autorités iraniennes allaient « continuer à travailler » avec l’AIEA mais que les autres parties prenantes de l’accord (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) devaient aussi agir.

« Les trois pays européens et d’autres pays ne se concentrent que sur les obligations iraniennes dans le cadre du JCPOA. Ils ont aussi des obligations qu’ils doivent assumer », a-t-il déclaré. « L’Iran ne sacrifiera jamais ses intérêts nationaux », a réitéré M. Eslami, tandis que le président Raïssi a également insisté auprès de M. Grossi sur la défense des « droits de la nation iranienne ».

« Nous espérons que l’AIEA adoptera une approche totalement professionnelle [envers le dossier nucléaire iranien] et que les pouvoirs politiques (…) n’affecteront pas les activités de l’Agence », a ajouté M. Raïssi, selon le site de la présidence. Le chef de l’agence onusienne présentera les résultats de sa visite lors d’un Conseil des Gouverneurs de l’AIEA prévu la semaine prochaine.

M. Grossi n’a pas précisé s’il avait obtenu un accès renforcé au site de Fordo et une augmentation du nombre d’inspections de l’AIEA permises par le gouvernement iranien. Il a en outre indiqué que « nous avons convenu d’accéder aux informations et aux lieux, et les réunions techniques commenceront bientôt ».

Source: Médias