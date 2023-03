Durant ces dernières 24 heures, l’armée russe a éliminé plusieurs postes de commandement, dont un du régiment nationaliste Azov*. Près de 540 soldats de Kiev ont été tués, toutes zones confondues. Parmi les armes détruites figurent des obusiers et des radars US, ainsi qu’un hélicoptère Mi-8 et un LRM Smertch.

Les forces armées russes ont frappé un poste de commandement du régiment nationaliste ukrainien Azov*, a rapporté ce 5 mars le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération spéciale.

Le poste se trouvait près de Marievka, dans la région de Zaporojié.

Plusieurs autres postes de commandement et d’observation ont été pris pour cibles dans la même région et en république populaire de Donetsk (RPD), ainsi que des centres de contrôle des drones et des moyens de guerre électronique (en RPD et dans la région de Kharkov).

Lors des combats sur le terrain, environ 540 militaires ukrainiens ont été éliminés ces dernières 24 heures, sur toute la ligne de front.

Plus de 210 d’entre eux ont été tués sur l’axe de Donetsk, jusqu’à 180 sur celui de Krasny Liman, et jusqu’à 40 sur l’axe de Koupiansk.

Les forces de Kiev ont également perdu près de 80 des leurs sur les axes du Donetsk-Sud et de Zaporojié, et plus d’une trentaine dans la région de Kherson.

Armes détruites

Les chasseurs et la défense aérienne russes ont détruit un hélicoptère Mi-8 près de Dimitrov en RPD.

Parmi les armes américaines, les troupes russes ont anéanti un canon léger M777, un canon automoteur Paladin, deux radars de lutte contrebatterie AN/TPQ-37.

L’artillerie russe a en outre anéanti deux obusiers Gvozdika, deux D-30 et un D-20, tout comme un obusier Msta-B et un mortier automoteur Tioulpan.

Un lance-roquettes multiple Smertch et un lanceur du système antiaérien Bouk M-1 ont aussi été détruits, avec des dizaines de chars et d’autres blindés.

La défense aérienne russe a également abattu six drones ainsi que 12 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Smertch. Par ailleurs, trois entrepôts de munitions ont été bombardés.

Au total, en 24 heures, 83 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 207 zones.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 394 avions, 216 hélicoptères et 3.336 drones. Elle a détruit 409 systèmes de défense sol-air, 8.162 chars et autres blindés, 1.050 lance-roquettes multiples, 4.282 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 8.746 autres équipements militaires.

