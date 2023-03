Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, na comemoração do nascimento do Abi Fadl Abbas e o Imam Sajaad nos dias 04 e 05 do Chaaban, e em homenagem aos feridos e prisioneiros da Resistência, cerimônia honorária que aconteceu na segunda feira do dia 06 de março 2023.

Redação do site

O Hezbollah anunciou na segunda-feira, 6 de março, seu apoio à candidatura do ex-ministro Suleiman Frangieh às eleições presidenciais libanesas.

Este anúncio foi feito pelo Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, durante uma cerimônia de homenagem aos deficientes de guerra e detidos pela Resistência.

Os principais pontos de seu discurso:

Neste discurso gostaria de abordar os dossiers dos feridos e prisioneiros de guerra, da Resistência, da invasão israelita em Março de 1978, nas fronteiras terrestres e marítimas, bem como o dossier presidencial.

O dia dos feridos, como todos sabem, é inspirado no dia do nascimento de Abu al-fadl al-Abbas que lutou apesar de seus ferimentos até o último suspiro com seu mestre Imam Hussein (neto do profeta Muhammad).

É o mesmo para o dia dos prisioneiros inspirados pelo Imam Zein al-Abidine, cuja doença o impediu de lutar no dia da Achoura, mas que se manteve forte e firme durante a sua detenção, apesar do sofrimento que viveu.

Nossos feridos estavam, desde o início, na primeira frente como Al-Abbas. Aspiravam à vitória ou ao martírio. Mas Deus escolheu fazê-los ver a vitória, enquanto passam por uma prova que exige paciência.

Também devemos lembrar os prisioneiros no campo de batalha e outros que foram presos pela ocupação israelense e barbaramente torturados por sua ligação com a Resistência.

Muitos destes detidos retornaram ao campo de batalha após sua libertação e foram martirizados, incluindo os dois líderes da Resistência Samir Qantar e Fawzi Ayoub.

O mesmo vale para os feridos da guerra civil. Ninguém desiste da resistência.

Vale lembrar a credibilidade da resistência que jurou não abandonar os presos nas cadeias do inimigo.

Um procedimento estúpido

O povo libanês é o mais consciente dos povos do mundo sobre o sofrimento do povo palestino. Tudo o que acontece na entidade inimiga é um dos indícios do fim desta entidade.

O inimigo acredita que ameaçar prisioneiros palestinos com execução os assustará e os impedirá de realizar operações.

Pelo contrário, a Lei de Execução de Prisioneiros, que é um procedimento estúpido, aumentará a fé e a coragem da juventude palestina que recorrerá a mais operações.

Não precisamos de novas evidências da brutalidade sionista quando falamos sobre o que aconteceu na cidade de Huwara e o sofrimento do povo palestino na Cisjordânia. Que todos vejam a realidade dos colonos e sionistas.

Dissuasão de solo

Por várias semanas, testemunhamos tentativas israelenses de avançar vários metros além da linha azul na fronteira terrestre do sul do Líbano.

Vimos civis desarmados permanecerem corajosamente diante dos tanques de ocupação. Assim como os soldados e oficiais do exército libanês que assumem sua responsabilidade… Então as forças de ocupação recuaram.

Isso não deveria ter acontecido sem a equação de dissuasão imposta: Povo-Exército-Resistência.

É esta equação que hoje protege nossas fronteiras, nossas terras e nossos mares, protegerá nossos poços de petróleo no futuro. Esta equação foi escrita pelos sacrifícios de nosso povo, o sangue de nossos mártires e as feridas de nossos resistentes. Esta força de dissuasão não conta com apoio externo, com exceção do Irã e da Síria.

Invasão de 1978

Lembre-se de que em 1978, cerca de 30.000 soldados e oficiais israelenses chegaram à periferia da cidade de Tiro e tomaram o sul do Litani em sete dias.

Enquanto em maio de 2006, aproximadamente 80 e 100 mil soldados e oficiais israelenses falharam por 33 dias para entrar nas cidades fronteiriças de Bint Jbeil e Aita El-Chaab.

Apostas americanas vão falhar

Após a assinatura do acordo (indireto) de demarcação das fronteiras marítimas, dissemos que não permitimos que o inimigo extraísse petróleo se o Líbano fosse proibido de fazê-lo.

Não abriremos mão de um pingo de nossa terra ou de nosso mar, e tudo graças à equação de força que possuímos.

Hoje, os Estados Unidos estão tentando nos roubar essa força cometendo assassinatos, demonizando nossa reputação, incitando a opinião pública mundial contra nós, nos deixando famintos e nos empurrando para o caos.

Mas suas apostas falharão… não desistiremos de nossas opções.

Os povos da região têm força e consciência para conhecer suas potências.

A posição do Hezbollah no processo presidencial

Quanto ao dossier presidencial, somos a favor da eleição de um presidente e não queremos um vazio que não seja do interesse nacional.

Estamos comprometidos com um quórum de dois terços na eleição do presidente em ambos os turnos.

Não aceitamos que um país estrangeiro imponha seu presidente ao povo libanês.

Não aceitamos veto externo a candidatos presidenciais de qualquer partido.

Sim, não nos opomos a ajudas destinadas a aproximar os pontos de vista, mas não a impô-los.

Sem apostar em desenvolvimentos regionais

Em comparação com nossos aliados no Irã e na Síria, eles não interferiram e não interferiram nas eleições presidenciais, e nossa decisão está em nossas mãos. Escolhemos o candidato que queremos e nomeamos aquele que queremos. Não estamos esperando um diktat de fora. Não apostamos nas condições regionais. Estamos trabalhando dia e noite para poder eleger um chefe de Estado amanhã.

O arquivo nuclear não tem nada a ver com mais nada na região, e quem espera um acordo iraniano-americano vai esperar 100 anos, o mesmo para quem espera um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã. A resolução do processo iemenita não está no Irã ou no Líbano, mas em Sanaa, ou seja, nas mãos dos iemenitas e da liderança de Ansarullah.

Vamos dar a esta eleição presidencial toda a sua dimensão interna.

Nenhum candidato do Hezbollah

Não existe alguém chamado de candidato do Hezbollah, mas um candidato apoiado pelo Hezbollah. O objetivo desta denominação é eliminar a pessoa que estamos apoiando.

Anteriormente, o presidente Michel Aoun não era um candidato do Hezbollah, mas nós o apoiamos como um candidato presidencial natural.

Encontro com Bassil

Durante um longo encontro com o chefe do Movimento Patriótico Livre (MPL), Gebran Bassil, até às duas da madrugada, contamos a ele sobre as características que o Hezbollah gostaria de ver no futuro chefe do estado libanês: Um corajoso que não apunhala a Resistência pelas costas.

Eu disse a ele: Então é você ou Suleiman Frangieh, e dado que você não quer se candidatar, é natural que seja o Sr. Frangiyé. O Sr. Bassil me perguntou se tínhamos um plano B e eu disse a ele que havia aprendido com Michel Aoun a não precisar de um plano B. Então, decidimos continuar o debate e a reflexão.

Damos tempo para o debate interno. Quando escrevermos um nome em uma cédula, isso significará que é um compromisso categórico e sério.

O candidato natural apoiado pelo Hezbollah nas eleições presidenciais, e que possui as características que levamos em conta, é Suleiman Frangieh.

Estamos comprometidos com o acordo de Mar Mikhael

Mantemos o acordo de Mar Mikhael assinado em 2006 entre o Hezbollah e a MPL, mas esse acordo não nos transformou em um único partido, ainda somos dois partidos.

Não há nada no acordo que obrigue o outro a acordar um nome, seja para o Presidente da República, para o Presidente da Assembleia da República ou para o Primeiro-Ministro.

Valorizamos esse entendimento, essa amizade e esse relacionamento com o Movimento Patriótico Livre, e o Líbano precisa urgentemente expandir seu relacionamento.

O Líbano precisa de calma, diálogo e comunicação, senão teremos que conviver com um vácuo presidencial.

Fonte: Al Manar